Brat dit qu’elle veut que son bébé et Judy aiment la musique

Mettre un bébé au monde a été un voyage difficile pour Brat et Judy.

Nous sommes à un jour de la finale de la saison de “Brat Loves Judy” et le couple puissant travaille toujours à la sélection d’un donneur pour leur processus de FIV. Nous avons un extrait exclusif pour votre plus grand plaisir, dans lequel Brat raconte tous les changements de mode de vie qu’elle a apportés pour réussir sa grossesse. Dans le clip, Brat discute également de la difficulté qu’elle et Judy ont eue à choisir le bon donneur de sperme. Elle note que tous les donateurs potentiels ont leurs qualités les plus positives répertoriées, sans aucune mention des négatifs. Alors que Brat réfléchit aux qualités qu’elle veut que son enfant ait, elle révèle qu’elle sait qu’elle veut que le bébé ait de l’amour pour CECI !

Découvrez le clip ci-dessous:

La musique est la fondation de Brat et une grande partie de sa carrière ! Il est logique qu’elle veuille qu’elle et l’enfant de Judy partagent ce même amour pour les arts.

Voici à quoi d’autre s’attendre de l’épisode final:

Brat et Judy attendent de nouveaux résultats de fertilité. Brat partage de la nouvelle musique et Judy s’assoit avec Deja.

L’épisode final de “Brat Loves Judy” sera diffusé le jeudi 11 août à 21 h HE / 20 h CT sur WeTV

Allez-vous regarder?