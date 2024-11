Brat de Charli XCX couronné mot de l’année dans le dictionnaire Collins

Défini comme quelqu’un avec une « attitude confiante, indépendante et hédoniste », il a été inspiré par Charli XCX.

Brat est un mot que vous avez probablement vu un peu partout au cours des deux derniers mois et c’est maintenant officiellement le mot de l’année du dictionnaire Collins.

Charli XCX a créé un phénomène de gamin avec son esthétique et son mode de vie

La chanson qui a connu le plus de succès commercial a été Guess, qui est devenue numéro un en août après la sortie d’un remix avec Billie Eilish.

Brat est le nom de Le sixième album studio de Charli qui a pris de l’ampleur depuis sa sortie en juin de cette année, non seulement à travers ses morceaux originaux, mais aussi à travers ses remixes.

Les lexicographes de Collins, qui élaborent leurs dictionnaires, examinent les médias sociaux et d’autres sources pour déterminer quels mots devraient être ajoutés à leur liste annuelle de mots nouveaux et remarquables.

Brat, c’est aussi être hédoniste et rebelle, quelque chose que Charli dit avoir été inspiré par ses débuts dans des raves illégales, ce qui contraste encore une fois avec d’autres esthétiques populaires qui se concentrent sur le fait de rester à la maison et de vivre une vie saine.

Créer une esthétique a été popularisé sur TikTok, l’été des filles de Charli étant considéré comme un rejet d’autres tendances telles que la « fille propre » qui a l’air féminine et bien entretenue.

Elle a dit au Podcast Sidetracked de la BBC que quelqu’un pourrait avoir « un paquet de cigarettes, un briquet Bic et un haut blanc à bretelles sans soutien-gorge ».

Un autre mot qui figure sur la liste de cette année est ère, qui s’inspire de la tournée Eras de Taylor Swift, qui s’est rendue au Royaume-Uni et en Europe cette année.

L’équipe Collins l’a défini comme « une période de la vie ou de la carrière d’une personne présentant un caractère distinctif ».

De nombreux mots de la liste de cette année ont été popularisés par la génération Z, ceux nés entre 1995 et 2012 et même par la génération Alpha, qui n’ont que 10 ou 11 ans.

Une fois de plus, les applications de médias sociaux comme TikTok et Snapchat ont beaucoup à répondre en ce qui concerne la croissance de nouveaux mots et expressions, selon Collins.

Japper, ce qui signifie parler longuement de choses qui n’ont pas vraiment d’importance et délire, être irréaliste avec vos attentes, figure également sur la liste de cette année.

Bien que ce soit l’année des élections à l’échelle mondiale, un seul mandat politique figure sur cette liste : la majorité qualifiée.

Il est défini comme « une large majorité au sein d’une assemblée législative qui permet à un gouvernement d’adopter des lois sans contrôle efficace » et est devenu populaire lors des élections générales britanniques de juillet.