Sky doublera son offre de contenu original pour les films et la télévision, avec plus de 125 nouveaux Sky Originals prévus pour 2021.

Couvrant le drame, le cinéma, le divertissement et le documentaire, les nouvelles productions mettront en vedette des stars britanniques telles que Dame Judi Dench, Eddie Izzard, Sir Michael Caine et Sir Patrick Stewart.

Les stars américaines travaillant dans plusieurs séries incluent Morgan Freeman, Robert DeNiro, Julianne Moore et Kristen Wiig.

Image:

Paapa Essiedu joue dans Extinction – à propos d’un homme coincé dans une boucle temporelle. Pic: Sky UK



Image:

Samson Kayo et Jane Horrocks sur le tournage de Bloods. Pic: Sky UK



Dans le cadre de l’augmentation du contenu, Sky Cinema sortira au moins deux nouveaux films originaux chaque mois – ce nombre devrait passer à un par semaine à partir de l’année prochaine.

Il y aura 30 nouveaux films Sky Original et 30 nouveaux documentaires Sky Original arriver sur la plateforme en plus de séries dramatiques, comiques, de divertissement et artistiques.

La nouvelle série comprend le drame policier Wolfe avec l’acteur de Rogue One Babou Ceesay et écrit par le créateur Shameless Paul Abbott, et le classique de science-fiction The Midwich Cuckoos, adapté pour l’écran par l’écrivain de The Night Manager David Farr. L’adaptation de Midwich sortira en 2022.

Le thriller d’action Extinction, avec Paapa Essiedu et écrit par le créateur de Giri / Haji, Joe Barton, racontera l’histoire d’un homme forcé de revivre le même jour encore et encore.

Alors que Bloods est une nouvelle comédie paramédicale qui suit des ambulanciers paramédicaux dépareillés dans un service d’urgence du sud de Londres joué par Samson Kayo et Jane Horrocks.

Films à attendre avec impatience d’inclure l’histoire d’origine de Father Christmas – A Boy Called Christmas – avec Jim Broadbent, Maggie Smith & Kristen Wiig, et le très opportun Save The Cinema, dirigé par une distribution britannique de stars, dont Samantha Morton, Jonathan Pryce et Tom Felton.

Image:

Creation Stories retrace la véritable histoire de l’ascension et de la chute d’Alan McGee. Pic: Sky UK



Creation Stories, écrit par Irvine Welsh et Dean Cavanagh, retracera la montée et la chute réelles de Creation Records et de ses tristement célèbre fondateur Alan McGee – l’homme derrière Brit Pop et Cool Britannia.

Et plus de bonnes nouvelles pour les cinéphiles, les travaux sont maintenant en cours sur Sky Studios Elstree – un nouveau studio de télévision et de cinéma à la pointe de la technologie dans le nord de Londres – qui devrait être le plus durable au monde lors de son ouverture en 2022.

Image:

Babou Ceesay dirige le nouveau drame policier Sky Wolfe. Pic: Sky UK



Les documentaires en cours de route comprennent un examen médico-légal du cas de Jeremy Bamber et des meurtres à la ferme de la Maison Blanche – The Bambers: Murder at the Farm – qui est produit par Louis Theroux et Aaron Fellows.

En utilisant des témoignages de première main et des images d’archives invisibles pour réexaminer les événements choquants de 1985, le film explore les preuves qui ont émergé depuis le procès initial de Bamber.

Image:

Louis Theroux est l’homme derrière The Bambers: Murder At The Farm. Pic: Sky UK



Parlant du projet, Theroux a déclaré: « C’est une grande responsabilité d’assumer un sujet qui a touché la vie de tant de gens d’une manière si tragique. Mais je suis convaincu que nous pouvons en faire beaucoup plus qu’un vrai documentaire sur la criminalité.

« C’est une histoire non seulement sur le système de justice pénale, mais sur la famille et l’adoption, la classe et la religion, la santé mentale et la stigmatisation imméritée qui l’entoure. »

Et après une renommée internationale et de nombreux prix pour Sky Atlantic drama Tchernobyl, le documentaire révélateur Tchernobyl 86 analysera des images récemment découvertes de la catastrophe de la centrale nucléaire.

Le film d’une heure et demie présente des vidéos tournées à grands risques dans les heures, jours, semaines et mois après l’accident par une poignée de cameramen positionnés à l’intérieur de l’usine. Il sera diffusé sur Sky Documentaries en 2022.

Image:

Maggie Smith fait partie des stars de A Boy Called Christmas. Pic: Sky UK



La comédie originale en route comprend Safe Space, mettant en vedette, écrit et créé par le comédien Greg Davies, et Back To The Future Stand Up Show de Russell Howard – un récit de voyage filmé alors qu’il tournait en Nouvelle-Zélande et en Australie.

Ces nouvelles annonces s’ajoutent à la série originale Sky qui devrait déjà être diffusée cette année, notamment la série Brassic trois, la série Britannia trois et la série Temple deux.

Image:

Intelligence, avec David Schwimmer et Nick Mohammed, est de retour. Pic: Sky UK



Pour l’avenir, Sky s’est engagé à plus que doubler son investissement dans le contenu original d’ici 2024.

Le directeur général du contenu, Zai Bennett, a déclaré: « Cette année, sur Sky et NOW TV, nous proposons une variété épique de divertissements pour tout le monde, ajoutant une toute nouvelle liste de films Sky Original et de documentaires Sky Original à notre gamme de prix. des séries dramatiques, comiques, de divertissement et artistiques gagnantes. «

D’autres spectacles nouveaux et de retour annoncés incluent:

• Intergalactic – un drame d’évasion avec Eleanor Tomlinson et Parminder Nagra

• Twist – une nouvelle interprétation du classique de Dickens avec le lauréat d’un Oscar, Sir Michael Caine et la pop star Rita Ora

• Breeders série 2 – avec Martin Freeman et Daisy Haggard

• Intelligence series 2 – avec David Schwimmer et Nick Mohammed

• Sharks avec Steve Backshall – un nouveau documentaire original

• Bruno vs Tyson – un nouveau documentaire original sur Frank Bruno et Mike Tyson