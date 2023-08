Brash Ramaswamy éclipse DeSantis et Trump dans le débat républicain

Lorsque Donald Trump – le candidat républicain favori à la présidentielle – a choisi de sauter le premier débat de mercredi soir à Milwaukee, on pensait que Ron DeSantis, deuxième dans les sondages, serait la cible privilégiée des autres candidats.

Au lieu de cela, c’était une biotechnologie de 38 ans l’entrepreneur Vivek Ramaswamy qui a été attaqué, ce qui indique peut-être que ses chiffres croissants dans les sondages et son élan commencent à être considérés comme une menace sérieuse par certains des autres candidats. Et il peut aussi être révélateur que DeSantis ait été laissé seul.

Voici trois points clés à retenir de la soirée :

La ‘piñata’ de la nuit

Le débat a été l’occasion pour Ramaswamy, novice en politique, de se présenter à son public le plus large à ce jour. Et il l’a fait en notant avec insolence qu’il « aborderait une question qui préoccupe tout le monde à la maison ce soir : » Qui diable est ce type maigre avec un drôle de nom de famille et que diable fait-il au milieu de cette phase de débat ? ? »

Mais Ramaswamy n’a pas tardé à irriter certains des autres candidats, qui ont riposté en mettant l’accent sur son manque d’expérience politique.

« Vivek était définitivement la piñata de ce débat. Je veux dire qu’il recevait des informations de toutes les directions », a déclaré Alan Schroeder, professeur émérite à l’école de journalisme de la Northeastern University et expert des débats présidentiels.

« Il faisait presque office de repoussoir pour les autres candidats. »

L’homme d’affaires Vivek Ramaswamy et l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley lors d’un échange difficile lors du premier débat de la primaire présidentielle républicaine à Milwaukee. (Morry Gash/Associated Press)

Une partie de la chaleur qu’il a reçue était en réponse à ses propres critiques envers les autres candidats. À un moment donné, il s’est présenté comme le « seul candidat sur cette scène qui n’est ni acheté ni payé ».

Cela a incité l’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, à répondre : « J’en ai déjà assez ce soir d’un gars qui ressemble à ChatGPT. »

L’ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, a déclaré que Ramaswamy n’avait « aucune expérience en matière de politique étrangère et cela se voit » après avoir annoncé qu’il supprimerait le financement de l’Ukraine.

Mais c’est l’ancien vice-président Mike Pence qui a attaqué à plusieurs reprises Ramaswamy, citant son manque de politique expérience.

« Ce n’est pas le moment de suivre une formation sur le tas », a déclaré Pence. « Nous n’avons pas besoin de recruter une recrue. »

Pourtant, Ramaswamy a tenu bon, refusant de se laisser intimider, ce qui pourrait convaincre certains électeurs, a déclaré Schroeder.

« Cette audace, cette confiance en soi et ce genre d’arrogance juvénile, je pense que cela pourrait fonctionner pour un certain segment de la population », a déclaré Schroeder.

« Je pense qu’il va en tirer beaucoup de buzz. Je pense que les gens le prendront pour le meilleur ou pour le pire. Je pense que les gens parleront de lui. »

Ed Lee III, directeur principal du Forum Alben W. Barkley pour le débat, la délibération et le dialogue à l’Université Emory, a déclaré qu’en faisant de Ramaswamy le point focal des attaques, les autres candidats « ont légitimé sa présence ».

« Je ne sais pas si les gens à long terme décideront qu’ils veulent voter pour que cette personne soit la candidate du Parti républicain.

« Je suis presque sûr que les gens vont dire, je veux le voir davantage. »

Était-ce le coup de pouce dont DeSantis avait besoin ?

Le gouverneur de Floride est entré dans le débat en espérant pour renforcer sa campagne agitée. Au début, il semblait prendre les choses en main.

Lorsque les modérateurs ont demandé aux candidats d’augmenter leur réponse s’ils ne pensaient pas que le changement climatique était d’origine humaine, DeSantis a refusé.

« Nous ne sommes pas des écoliers », a-t-il déclaré.

Le candidat républicain à la présidentielle, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, espérait que le débat de mercredi pourrait ajouter l’étincelle nécessaire à sa campagne agitée. (Morry Gash/Associated Press)

Mais il a semblé disparaître au second plan à mesure que la nuit avançait, refusant de se joindre à la mêlée visant à attaquer Ramaswamy, même lorsqu’il accusait DeSantis d’être « une super marionnette du PAC », une fouille dans le comité d’action politique aux poches profondes qui soutenait sa candidature. .

« Je ne le considérais pas comme une star dans ce groupe », a déclaré Schroeder. « Et il avait en quelque sorte besoin de l’être.

Schroeder a déclaré que DeSantis n’était pas la cible des critiques des autres candidats, mais qu’en l’ignorant, ils l’ont rendu « un peu » hors de propos.

Lee a déclaré qu’il ne pensait pas que DeSantis était mauvais ou qu’il avait commis des erreurs majeures.

« Je pense qu’il était tout simplement complètement oubliable. »

Trump, l’éléphant pas dans la pièce

Même si l’on s’attendait à ce que la présence de Trump soit importante au cours de la soirée, l’ancien président n’a été mentionné qu’après 50 minutes environ du débat. C’est à ce moment-là que Bret Baier, présentateur de Fox et modérateur du débat, s’est adressé à « l’éléphant qui n’est pas dans la pièce ».

Ép. 19 Soirée débat avec Donald J Trump pic.twitter.com/ayPfII48CO —@TuckerCarlson

Trump avait décidé de sauter le débat, après avoir pré-enregistré une interview avec l’ancien animateur de Fox News, Tucker Carlson, diffusée au même moment sur X, le site de médias sociaux anciennement connu sous le nom de Twitter.

Baier a demandé aux candidats s’ils soutiendraient Trump en tant que candidat à la présidentielle s’il était reconnu coupable de l’un des plus de 90 chefs d’accusation criminels auxquels il fait face dans des affaires distinctes dans quatre États. Tous, sauf Christie et l’ancien gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, ont déclaré qu’ils le feraient. Mais après environ 10 minutes à parler de Trump, ils sont passés à autre chose.

« J’ai été vraiment frappé par le caractère mineur de Trump », a déclaré Schroeder. « C’était presque comme si ce débat se déroulait dans un univers parallèle dans lequel Trump ne domine pas les autres dans les classements des sondages et la probabilité de devenir un personnage mineur. le candidat.

« J’avais l’impression que cet éléphant dans la pièce venait de recevoir un signe de tête très rapide. »