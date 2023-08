Braquages ​​réels de musées : les 5 plus audacieux

Les films de braquage d’art – pensez à « Ocean’s 8 », « L’Affaire Thomas Crown », « Comment voler un million » d’Audrey Hepburn – captent toujours l’imagination, mais bien sûr, les vols audacieux ne sont pas l’apanage exclusif du grand écran.

La semaine dernière, la police métropolitaine de Londres a confirmé l’ouverture d’une enquête sur des trésors, notamment des pierres semi-précieuses et des bijoux en or datant du 15ème siècle avant JC au 19ème siècle après JC, qui, selon le musée, ont été « manqués, volés ou endommagés ». un certain nombre d’années. Un employé du musée a été licencié et une « action en justice » est en cours, ajoute le communiqué.

Même si Hartwig Fischer, le directeur sortant du musée, a déclaré que l’incident était « très inhabituel » et que le musée avait « déjà renforcé nos mesures de sécurité », de tels crimes ne sont pas nouveaux. Voici cinq autres braquages ​​tristement célèbres qui ont fait la une des journaux.

LE VOL DE LA « MONA LISA » (1911)

L’un des voleurs d’art les plus connus au monde était Vincenzo Peruggia, l’homme qui a volé la « Joconde ». Le vitrier italien a travaillé au Louvre à Paris où est exposé le chef-d’œuvre de Léonard de Vinci du XVIe siècle ; on ne sait pas s’il s’est caché pendant la nuit ou s’est faufilé dans le musée le matin du vol, mais le 21 août 1911, alors que le musée était fermé pour maintenance, Pérouse réussit à échapper à la sécurité, à retirer le portrait de son boîtier pendant que la galerie le était vide et, semble-t-il, l’aurait caché sous sa blouse avant de sortir du musée.

Le chef-d’œuvre fut caché dans l’appartement parisien de Peruggia jusqu’en 1913, date à laquelle, après avoir déménagé dans un hôtel en Italie, il tenta de le vendre à l’antiquaire Alfredo Geri, qui alerta les autorités et Peruggia fut arrêté. Certains ont déclaré Pérouse un héros pour avoir ramené la « Joconde » dans son pays d’origine – bien que temporairement, et après avoir purgé seulement huit mois de prison, Pérouse a été libérée. En 1914, le portrait fut réinstallé au Louvre où quelque 30 000 visiteurs se rendent chaque jour pour voir par eux-mêmes le sourire énigmatique du portrait.

Les gens se rassemblent autour du tableau de Mona Lisa le 4 janvier 1914 à Paris ; le tableau a été volé au Musée du Louvre par Vincenzo Peruggia en 1911. (Roger Viollet/Getty Images)



LE ‘SKYLIGHT CAPER’ (1972)

Le plus grand braquage d’œuvres d’art au Canada a eu lieu au Musée des beaux-arts de Montréal aux petites heures du 4 septembre 1972. Dans une scène tout droit sortie d’un film d’action, trois voleurs masqués ont accédé au toit du bâtiment avant d’utiliser une corde pour descendre dans le musée. à travers une lucarne (d’où le surnom de l’incident, le Skylight Caper).

Une fois à l’intérieur, ils ont menacé trois agents de sécurité avec des armes à feu et les ont ligotés avant de leur voler leur butin. À l’époque, le porte-parole du musée, Bill Bantey, avait décrit les coupables à la chaîne canadienne CBC comme « des voleurs discriminants (qui) avaient une assez bonne idée de ce qu’ils cherchaient ».

La collection comprenait 18 tableaux, parmi lesquels « Paysage avec chalets » de Rembrandt, ainsi que plus de 30 bijoux datant du XVIIe siècle. Cela aurait été encore plus grand si une alarme s’était déclenchée alors que les voleurs tentaient de sortir par une porte de sécurité, et ils ont été contraints de laisser derrière eux un certain nombre de tableaux. À ce jour, personne n’a été inculpé pour ces vols. Seuls deux objets – un pendentif et un tableau attribués à Jan Brueghel l’Ancien – ont été retrouvés.

Des gens attendent d’entrer au Musée des beaux-arts de Montréal, le samedi 6 juin 2020. Aux petites heures du matin du 4 septembre 1972, trois hommes sont descendus en rappel depuis une lucarne et ont descendu une corde en nylon jusqu’au deuxième étage du musée. Cinquante ans après ce qui a été décrit comme le plus grand braquage d’œuvres d’art de l’histoire du Canada, l’identité des voleurs reste un mystère. LA PRESSE CANADIENNE/Graham Hughes

LE TRANSPORT DE BOSTON (1990)

Le vol de 13 œuvres d’art au musée Isabella Stewart Gardner de Boston en 1990 a été si tristement célèbre qu’il est devenu le sujet d’un documentaire Netflix, « This Is A Robbery: The World’s Biggest Art Heist », en 2021.

Le vol a commencé peu après 1 heure du matin le 18 mars, lorsque deux hommes déguisés en policiers ont informé la sécurité du musée qu’ils enquêtaient sur une perturbation. Peu de temps après, ils ont menotté deux gardes de sécurité dans le sous-sol du musée avant de se déplacer de pièce en pièce, emportant de précieuses œuvres d’art. Les peintures volées comprenaient l’unique paysage marin de Rembrandt, « Le Christ dans la tempête sur la mer de Galilée » et « Le Concert » de Vermeer.

Au total, la valeur des œuvres est estimée à environ 500 millions de dollars, mais malgré une récompense de 10 millions de dollars offerte en 2017 pour leur restitution, leur sort reste un mystère, tout comme l’identité des voleurs.

Un cadre vide où « La Tempête sur la mer de Galilée » de Rembrandt (1633) était autrefois accroché au musée Isabella Stewart Gardner de Boston. Il a été volé en 1990. (David L Ryan/The Boston Globe/Getty Images)

Le cambrioleur chat frappe à Paris (2010)

Le plus grand braquage d’œuvres d’art jamais réalisé sur le sol français a eu lieu le 20 mai 2010 au Musée d’Art Moderne de Paris. Un voleur masqué, désormais connu pour être le cambrioleur de carrière Vjéran Tomic (surnommé Spider-Man par la presse internationale), est entré dans le musée vers 3 heures du matin après avoir péniblement enlevé une fenêtre. Non seulement son entrée est passée inaperçue auprès des agents de sécurité en service, mais l’alarme de sécurité du musée ne fonctionnait pas et les détecteurs de mouvement fonctionnaient mal.

Lors du braquage, cinq tableaux de Braque, Léger, Matisse, Modigliani et Picasso, d’une valeur totale de plus de 100 millions de dollars, ont été volés. Suite à une dénonciation, Tomic a été arrêté en 2011. En 2017, il a été condamné à huit ans de prison, tandis que deux complices ont été condamnés à des peines de six et sept ans pour leurs rôles. Les trois hommes ont également été condamnés à une amende de 112 millions de dollars. Les tableaux volés n’ont cependant jamais été retrouvés.

LE VOL DE LA VOÛTE VERTE (2019)

Le raid de Green Vault est remarquable dans la mesure où il impliquait uniquement le vol de bijoux, plutôt que d’œuvres d’art. Elle a eu lieu le 25 novembre 2019 au musée Grünes Gewölbe (Voûte verte) situé dans le château de Dresde en Allemagne.

Avant l’aube, un incendie a été délibérément déclenché à proximité du musée pour couper l’alimentation électrique des lampadaires qui l’entourent. Puis, après s’être introduits par effraction, les voleurs ont coupé les barres de fer et brisé les vitrines en verre tandis que des agents de sécurité non armés – soumis à des règles leur interdisant strictement d’affronter des intrus – regardaient, impuissants, sur CCTV.

Le gang s’est servi d’une gamme de bijoux et d’objets, notamment des diamants et des rubis, pour un montant total de plus de 123 millions de dollars. Après une enquête de plusieurs années, cinq hommes issus d’une célèbre famille criminelle allemande ont avoué le crime et ont été reconnus coupables en mai 2023, condamnés à des peines de quatre à six ans. Bien que la police ait récupéré de nombreux bijoux, d’autres pièces, notamment une épée incrustée de diamants, restent portées disparues.

En ce samedi 30 mai 2020, des visiteurs se tiennent dans la salle des joyaux lors de la réouverture du musée de la Voûte verte du palais royal des collections d’art de l’État de Dresde (SKD), à Dresde, dans l’est de l’Allemagne. La police allemande a arrêté l’un des deux jumeaux fugitifs recherchés en relation avec le vol spectaculaire de bijoux du XVIIIe siècle dans un musée de Dresde l’année dernière. (Photo AP/Jens Meyer, dossier)