Braquage de la TEFAF : un braquage effronté filmé lors d’une foire mondiale des arts

Un homme vêtu de la parure terne d’un spectateur d’une exposition d’art européenne a interrompu mardi les discussions d’un premier rassemblement d’acheteurs et de vendeurs d’œuvres d’art aux Pays-Bas, lorsqu’il a sorti un marteau et, avec une concentration calme, a ouvert un écran fenêtre, à la vue de tous ceux qui voulaient regarder.

Dans une vidéo prise par quelqu’un debout dans le couloir, largement partagée sur les réseaux sociaux, on peut le voir atteindre l’écran pour arracher un prix. Un homme s’approche, menaçant le voleur apparent avec un vase à fleurs, mais semble penser mieux à la tentative lorsqu’un complice semble le repousser avec une arme de poing.

En quelques secondes, le manieur de marteau et trois autres empoignent tout ce qu’ils ont pris et s’élancent, ne bougeant pas très vite, alors qu’une alarme retentit. Un homme aux cheveux blancs vêtu d’un costume de couleur claire regarde le braquage se dérouler à quelques pas, presque comme s’il s’agissait d’une performance artistique, les jambes croisées, se tournant vers les regards alors que l’équipage disparaît dans un coin.

Les autorités néerlandaises ont déclaré plus tard qu’elles avaient arrêté deux suspects belges après un vol de bijoux mardi à Maastricht, au milieu d’une grande foire internationale d’art. Le vol a interrompu la première itération en personne depuis mars 2020 de la foire néerlandaise annuelle de la Fondation européenne des beaux-arts, où des œuvres d’art remontant à 7000 ans sont exposées, attirant des conservateurs et des marchands d’art du monde entier.

Une chasse est en cours pour deux suspects supplémentaires.

La police de la province du Limbourg a déclaré avoir reçu un rapport faisant état d’un vol à main armée au salon TEFAF vers 11h30, heure locale. Personne n’a été blessé lors du cambriolage et les “voleurs ont pris possession de la propriété”, selon le communiqué de la police.

Une mise à jour ultérieure a indiqué que la police avait arrêté deux hommes belges, âgés de 22 et 26 ans, sur une autoroute à Maastricht. “Leur éventuelle implication fait toujours l’objet d’une enquête”, indique le communiqué. « D’autres suspects sont toujours recherchés.

La police a déclaré que le vol avait eu lieu dans une vitrine de bijoux et que les voleurs avaient pris des bijoux. “Aucun détail supplémentaire sur le butin n’est fourni pour le moment”, ajoute le communiqué.

Le journal néerlandais De Telegraaf signalé que les voleurs avaient brisé la vitrine du joaillier londonien Symbolic & Chase, qui vend principalement des pièces européennes du XXe siècle pouvant coûter des dizaines ou des centaines de milliers de dollars. Un employé du bijoutier à Londres, joint par téléphone mardi, a déclaré qu’il n’avait aucune information sur le braquage et qu’il en avait eu connaissance par des journalistes.

Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux montre un homme portant un pantalon kaki, une veste de sport, des gants noirs et une casquette plate, dans une tentative apparente de se fondre dans la masse, effectuant le cambriolage alors que d’autres, vêtus de la même manière, au moins un armé, montent la garde . Leurs tenues établi des comparaisons en ligne à ceux portés par les protagonistes de la série télévisée britannique “Peaky Blinders”, sur un gang de rue en Angleterre dans les années qui ont suivi la Première Guerre mondiale.

La TEFAF est considérée comme la plus grande foire mondiale d’art séculaire. L’événement de cette année à Maastricht – le premier depuis la fermeture forcée de la foire début mars 2020 après qu’un exposant a été testé positif au coronavirus – a attiré près de 250 marchands d’art de 20 pays pour présenter des œuvres couvrant des milliers d’années.

La foire, qui a ouvert ses portes vendredi, présente des pièces y compris une peinture de la fin du XVe siècle du peintre vénitien Vittore Carpaccio, une statue japonaise du XIIIe siècle et un masque datant au moins du Ve siècle avant notre ère. Des représentants de certains des plus grands musées du monde – dont le Metropolitan Museum of Art, le British Museum et le Louvre – sont venus examiner l’art et faire des achats dans les six et sept chiffres.

Robbert van Ham, directeur de la galerie Jaski à Amsterdam, a déclaré qu’il se tenait de l’autre côté de la foire lorsque le vol a eu lieu. “Nous avons vu des gens courir, marcher assez vite”, a-t-il déclaré au Washington Post. “Nous pensons qu’il y a une fusillade de l’autre côté de la foire, alors nous avons juste couru dehors, tout le monde a couru dehors vers la sortie de secours.” Les évacués ont attendu 45 minutes avant d’être autorisés à rentrer dans la salle.

Il s’agit du premier braquage d’art majeur que van Ham a rencontré personnellement après plus de 30 ans dans l’entreprise, a-t-il déclaré. “C’était assez agressif”, a-t-il déclaré.

Le vol a été “absolument stupéfiant pour moi”, a déclaré Christopher Marinello, PDG et fondateur d’Art Recovery International, une organisation spécialisée dans la récupération d’œuvres d’art volées et pillées.

La TEFAF est “une foire très civilisée avec une excellente sécurité, et il est plus choquant que quelqu’un puisse perturber la foire de cette façon et faire entrer un marteau et une arme à feu dans la foire sans se faire remarquer”, a-t-il déclaré. “Cela montre simplement, pour moi, que ces vols deviennent de plus en plus effrontés et de plus en plus violents.”

Marinello a déclaré qu’il pensait au début que l’épisode était une œuvre d’art de la performance ou un acte de protestation. “Mais maintenant, il semble que nous parlions de voleurs vraiment débiles ou de criminels vraiment violents”, a-t-il dit, ajoutant que le vol était “un embarras majeur pour la sécurité”.

La TEFAF Maastricht a déclaré dans un communiqué que la foire avait été évacuée “en raison d’un incident survenu dans la foire” mardi en fin de matinée.

« Les équipes de sécurité de la foire ont travaillé rapidement pour désarmer un contrevenant et la police néerlandaise était sur place en quelques minutes. Personne n’a été blessé lors de l’incident”, indique le communiqué. “Les procédures de sécurité strictes de la foire ont été suivies et tous les visiteurs ont été évacués avec succès.”

« La TEFAF dispose de procédures solides en cas de violation de la sécurité », ajoute le communiqué. « Ceux-ci ont été suivis avec précision et tous les visiteurs, exposants et personnel ont été évacués en toute sécurité. La foire est maintenant rouverte. La TEFAF et le MECC travaillent maintenant avec les autorités – aucune autre déclaration ne sera faite. »

La police a déclaré qu’un important tunnel routier à Maastricht, ainsi que plusieurs routes dans et autour de la ville, avaient été fermés pour l’enquête. Plus tard mardi, la police a déclaré avoir arrêté deux suspects conduisant un véhicule gris avec un numéro d’immatriculation belge vers le sud sur l’autoroute. La police a déployé un hélicoptère et des chiens dans la recherche.

Des images partagées par l’agence néerlandaise des travaux publics sur Twitter semblent montrer des policiers entourant une voiture arrêtée au milieu de l’autoroute. La police a déclaré que le tunnel et l’autoroute avaient été rouverts plus tard dans l’après-midi.

Vanwege een politieactie op de #A2 bij de Koning Willem Alexandertunnel est de weg richting het zuiden dicht. Het is nog onduidelijk hoe lang dit zal duren. pic.twitter.com/4oEI28RUCI — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) 28 juin 2022

La police a déclaré que son enquête était en cours et que “l’accent était mis sur la recherche des suspects”. Il n’était pas clair si les autorités avaient récupéré des biens volés.

Marinello a déclaré qu’il est plus facile de voler des bijoux que de voler une peinture, par exemple, car les diamants et l’or peuvent être fondus et réutilisés. “Il est très difficile de suivre les bijoux”, a-t-il déclaré. Il est également facile à ranger ; même si les voleurs sont attrapés, les morceaux ne peuvent pas être récupérés, a-t-il dit.

Pendant ce temps, le spectacle continue : la foire a rouvert, selon les organisateurs, et devrait se poursuivre jusqu’à mercredi.