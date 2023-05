Braquage de bijoux à Dresde: cinq emprisonnés pour un vol de bijoux de 113 millions d’euros dans un musée | Nouvelles du monde

Cinq hommes ont été condamnés pour le vol de bijoux du XVIIIe siècle d’une valeur de plus de 100 millions d’euros dans un musée allemand

En novembre 2019, 21 bijoux dont plus de 4 300 diamants ont été volés au Green Vault Museum de Dresde.

Les pièces avaient une valeur totale assurée d’au moins 113,8 millions d’euros (98,9 millions de livres sterling).

Mardi, le tribunal d’État de Dresde a jugé que les accusés, âgés de 24 à 29 ans, étaient responsables de l’effraction dans le bâtiment historique et du vol.

Les accusés ont été reconnus coupables d’incendie criminel particulièrement aggravé combiné à des lésions corporelles dangereuses, de vol avec armes, de dommages matériels et d’incendie volontaire.

Certains des bijoux volés lors du braquage



Photo : AP



La collection de Green Vault à Dresde



Ils ont été condamnés à des peines de prison allant de quatre ans à quatre mois et de six ans et trois mois, selon l’agence de presse allemande dpa. Un prévenu a été acquitté.

Le tribunal a entendu comment les voleurs ont mis le feu juste avant le cambriolage pour couper l’alimentation électrique des lampadaires à l’extérieur du musée, et ont également incendié une voiture dans un garage voisin avant de s’enfuir à Berlin.

Ils ont été arrêtés lors de raids à Berlin plusieurs mois après le braquage.

En janvier, une négociation de plaidoyer a été conclue entre la défense, l’accusation et le tribunal après la restitution de la majorité des bijoux volés.

Le cinquième accusé a également avoué – mais seulement l’achat d’objets tels que les haches utilisées pour faire des trous dans la vitrine du musée, selon dpa.

Le Green Vault de Dresde est l’un des plus anciens musées du monde après sa création en 1723.

Il abrite le trésor d’Auguste le Fort de Saxe, composé d’environ 4 000 objets en or, pierres précieuses et autres matériaux.