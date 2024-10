Brantley Gilbert interrompt le spectacle pour accueillir bébé dans le bus de tournée

La tournée de Brantley Gilbert dans le Mississippi a déraillé vendredi soir : la femme du musicien country-rock a donné naissance à leur troisième enfant alors qu’il se produisait sur scène, ce qui l’a incité à interrompre le spectacle en raison de l’arrivée imminente de son fils.

Peu de temps après avoir commencé sa tournée Off the Rails à Tupelo, dans le Mississippi, le chanteur de « Bottoms Up » a été retiré « pour une urgence dans les coulisses », selon la vidéo d’annonce de naissance que Gilbert a publiée samedi sur Instagram. Cette urgence a été celle de sa femme, Amber, qui a accouché dans leur bus de tournée, ce qui, selon lui, aurait pu être la nuit la plus folle de sa vie.

Gilbert, 39 ans, a partagé des images dans lesquelles il a brusquement quitté la scène et a franchi les portes de la scène dans les coulisses de la Cadence Bank Arena. Puis il a eu envie de dire à sa mère que son « nouveau petit-bébé » était arrivé. Gilbert a également partagé une vidéo post-naissance de sa femme et de son nouveau fils dans le bus, ainsi que son retour triomphal à son concert pour terminer le spectacle.

« Nous avons un bébé », a-t-il déclaré dans le micro de la scène alors que la foule l’acclamait.

«Alors la nuit dernière aurait pu être la nuit la plus folle de ma vie. Regarder une femme aussi incroyable faire une chose aussi incroyable est quelque chose que je n’oublierai jamais », a écrit Gilbert sur Instagram.

« Merci à notre famille routière de s’être mobilisée autour de nous, [midwife] Brittany Thornton pour nous avoir aidés à mettre au monde ce petit mec, Tupelo, Mississippi, pour nous avoir montré un amour et un soutien fous, et surtout… Amber Gilbert, pour m’avoir laissé t’aimer et m’avoir montré EXACTEMENT à quel point une femme peut être incroyablement forte. Je t’aime », a-t-il ajouté.

Amber Gilbert a également annoncé l’arrivée de leur fils dans un poste commun, en écrivant: « Nous n’oublierons jamais la façon dont vous êtes arrivé ici et nous avons hâte de voir ce que vous faites ici. Abram Howell Gilbert 10.11.24”

Les Gilbert, mariés depuis 2015, sont également les parents d’un fils Barrett, 6 ans, et d’une fille Braylen, 5 ans. Trois jours après l’accouchement, le couple a fait une apparition commune sur Fox News. « Renard et amis » pour parler de leur folle nuit.

« Je ne peux pas dire que c’était sur ma carte de bingo », a déclaré le chanteur lundi à l’émission matinale.

Il a dit qu’ils avaient une sage-femme en tournée avec eux et qu’ils « étaient prêts si cela devait arriver », mais qu’ils pensaient qu’il leur restait environ une semaine avant l’arrivée du bébé.

« Nous ne l’avons pas fait », a-t-il déclaré.

« Je suis passée de la lecture d’un livre au lit à l’appel de la sage-femme en quelques minutes », a ajouté Amber Gilbert. « Alors j’étais juste prêt à recevoir mon montrer sur la route, pas le sien.

Quant au retour sur scène, Brantley Gilbert a déclaré qu’ils « ne pensaient pas vraiment que cela se produirait dans un million d’années pendant le spectacle », mais avait plaisanté sur le fait qu’il reviendrait vers ses fans avec le bébé en remorque, présentant l’enfant au public comme Simba. dans « Le Roi Lion » de Disney.

Quand est venu le temps pour le chanteur de décider s’il resterait avec sa femme ou retournerait sur scène, a-t-il déclaré, sa femme « avait cet air compréhensif ».

Amber Gilbert a expliqué : « Je savais que ce serait rapide et qu’il reviendrait et j’ai eu le temps de me nettoyer et d’être avec mon bébé pendant une minute. Donc c’était bien.