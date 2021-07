Branson bat Jeff Bezos dans l’espace, visant le tourisme en espace ouvert

Le vol de M. Branson renforce les espoirs des passionnés de l’espace que les voyages de routine vers la dernière frontière pourraient bientôt être accessibles aux citoyens privés, et pas seulement aux astronautes professionnels de la NASA et d’autres agences spatiales. Un autre milliardaire avec sa propre entreprise de fusées – Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon – a l’intention de faire une escapade similaire au bord de l’espace en neuf jours.

Plus d’une heure plus tard, un M. Branson est monté sur scène pour célébrer. « Tout était magique », a-t-il déclaré.

Dimanche matin, un petit avion-fusée exploité par Virgin Galactic, que M. Branson a fondé en 2004, l’a transporté avec cinq autres personnes au bord de l’espace et retour.

SPACEPORT AMERICA, NM – S’élevant à plus de 80 kilomètres dans le ciel chaud et brillant au-dessus du Nouveau-Mexique, Richard Branson a enfin réalisé un rêve qui a pris des décennies à se réaliser : il peut désormais se considérer comme un astronaute.

Dans chaque cas, des entrepreneurs milliardaires risquent des blessures ou la mort pour réaliser leurs aspirations d’enfance – et faire avancer l’objectif de rendre les vols spatiaux habités non exceptionnels.

« Ils mettent leur argent là où est leur bouche et ils mettent leur corps là où est leur argent », a déclaré Eric Anderson, président de Space Adventures Limited, une société qui affrète des lancements en orbite. « C’est impressionnant, franchement. »

À 8 h 40, heure des Rocheuses, un avion porteur, avec l’avion-fusée, nommé VSS Unity, niché en dessous, est sorti de la piste et s’est dirigé vers une altitude d’environ 45 000 pieds. Là, Unity a été libéré, et quelques instants plus tard, son moteur de fusée s’est allumé, accélérant l’avion spatial sur un arc ascendant.

Bien qu’Unity ait déjà effectué trois voyages dans l’espace, il s’agissait de son premier lancement qui ressemblait à un vol commercial complet du type que Virgin Galactic a promis d’offrir au grand public, avec deux pilotes – David Mackay et Michael Masucci – et quatre autres membres d’équipage. y compris M. Branson.

Ce vol ressemblait à une fête pour Virgin Galactic et l’entreprise naissante du tourisme spatial. Les invités comprenaient Elon Musk, le fondateur de SpaceX; Michelle Lujan Grisham, gouverneur du Nouveau-Mexique ; et environ 60 clients qui ont payé pour les futurs vols Virgin Galactic.