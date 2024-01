Branford Marsalis de retour à la Nouvelle-Orléans

NOUVELLE-ORLÉANS (AP) — Branford Marsalis, le saxophoniste et compositeur de jazz acclamé pour son musiques de filmsenregistrements primés aux Grammy Awards et son passage en tant que leader du groupe The Tonight Show, assume le rôle d’éducateur lors d’un retour dans sa ville natale de la Nouvelle-Orléans.

Que souhaitez-vous savoir Le saxophoniste Branford Marsalis vit à Durham depuis environ 20 ans et est artiste en résidence à la NC Central University.

Il a été choisi pour être directeur artistique du Ellis Marsalis Center for Music, du nom de son père, dans sa ville natale de la Nouvelle-Orléans.

Le centre est un élément essentiel du Village des Musiciens, un lotissement qui a bénéficié aux musiciens déplacés après l’ouragan Katrina.

Marsalis et son collègue musicien de la Nouvelle-Orléans, Harry Connick Jr., ont dirigé le développement du village

Marsalis était nommé mardi en tant que nouveau directeur artistique du Ellis Marsalis Center for Music, un centre éducatif et communautaire soutenu par des donateurs et la pierre angulaire du Village des Musiciensun lotissement d’Habitat pour l’humanité qui a bénéficié aux musiciens déplacés après le passage de l’ouragan Katrina en 2005.

Le centre porte le nom de Branford défunt père, pianiste, professeur et patriarche d’une famille accomplie de musiciens de la Nouvelle-Orléans qui comprend également le frère, trompettiste et compositeur de Branford, Wynton Marsalis. L’aîné Marsalis a été directeur artistique lors de l’ouverture du centre en 2012 jusqu’à son décès en avril 2020.

« Je n’ai pas reculé pour faire ça. J’ai déménagé pour revenir », a déclaré Marsalis, qui vit depuis environ 20 ans à Durham, en Caroline du Nord, dans une interview avec l’Associated Press avant l’annonce officielle. “C’est la cerise sur le gâteau.”

Marsalis a été un artiste en résidence au programme d’études de jazz de NC Central.

perpétuera un héritage d’éducation musicale dans la tradition de son père au centre, où mardi après-midi il a joué « Do You Know What It Means To Miss New Orleans » avant de céder la scène à un groupe d’étudiants.

« La plupart d’entre eux ne deviendront probablement même pas musiciens », a-t-il déclaré à propos des jeunes qui participent aux programmes du centre. “Mais je pense que tout comme la plupart des lycéens qui jouent au football ne deviendront pas des professionnels, nous allons utiliser la discipline de la musique et la philosophie de l’audition et toutes ces choses pour les aider à progresser dans tout ce qu’ils décident de faire. faire à l’avenir. Et je veux dire, mes deux parents étaient un peu comme ça.

Le centre propose des programmes d’éducation musicale et culturelle, pas seulement destinés aux jeunes.

« L’une des choses amusantes qui ont commencé avec le centre : ces enfants rentraient à la maison, puis les parents sont venus et ont dit : « Eh bien, et nous ? Pouvons-nous aussi avoir des leçons ?'”, a déclaré Marsalis.

Il était assis dans la salle de contrôle du studio d’enregistrement du centre, où les musiciens qui vivent dans le Village des Musiciens peuvent enregistrer moyennant une somme modique. “Nous avons donc beaucoup de musiciens qui font des disques ici, enregistrent ici, font des concerts ici”, a déclaré Marsalis.

Marsalis et son collègue musicien de la Nouvelle-Orléans, Harry Connick Jr., ont dirigé le développement du village pour fournir des logements aux musiciens de la Nouvelle-Orléans qui ont perdu leur maison après que la rupture des digues pendant Katrina ait entraîné des inondations catastrophiques.

Connick, a déclaré Marsalis, voulait faire plus que simplement aider les musiciens à devenir propriétaires.

« Harry a dit : ‘Tu sais, j’ai toujours voulu ouvrir cette école.’ Et j’ai dit : “Une école, ce n’est pas pratique.” Et puis c’est devenu très rapidement – Harry a évoqué l’idée à notre manager, Ann Marie Wilkins – et c’est devenu un centre communautaire où la musique était en quelque sorte utilisée comme force motrice, mais pas comme force principale. Nous allions utiliser la musique de la même manière que beaucoup de ces centres communautaires utilisent le basket-ball dans le sport. »

Au fur et à mesure que le projet se développait, l’idée de nommer le centre en l’honneur d’Ellis Marsalis, qui s’y intéressa immédiatement, grandit également. “Il avait toutes ces idées”, a déclaré Branford Marsalis. “Et il a communiqué beaucoup de ces idées à Ann Marie – pendant des heures.”

Marsalis s’est dit fier de prendre la place de son père au centre. Il a décrit son rôle comme faisant partie d’une tradition de musiciens de la Nouvelle-Orléans perpétuant l’héritage musical de la ville. “Nous faisons ce que nous sommes censés faire”, a-t-il déclaré.

Et c’est un héritage, a-t-il dit, que même la catastrophe de Katrina n’aurait pas pu mettre fin.

« Non, nous parlons de 120 ans de musiciens qui ont fait ça les uns pour les autres. Katrina n’était qu’un obstacle sur la route », a déclaré Marsalis. “Vraiment. Je veux dire, il n’a jamais été question dans mon esprit que la ville se reconstruirait et que les musiciens reviendraient parce que, franchement, ils ne peuvent être nulle part ailleurs.