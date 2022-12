Brandy parle d’obtenir son spectacle Moesha

Nous avons un clip exclusif de Cognac nouveau projet Audible Words + Music intitulé “Brandy – A New Moon” qui sera présenté en première aujourd’hui le 2 décembre.

Dans “Words + Music” de Brandy, elle ne retient rien alors qu’elle retrace les expériences personnelles, les triomphes et les traumatismes qui l’ont façonnée en tant que superstar mondiale et générationnelle. Écrit et conçu par Brandy avec Gerrick Kennedy, “Words + Music” de Brandy est une méditation intime et brute sur le pouvoir et le but de l’un des chanteurs les plus influents de tous les temps.

Découvrez le clip ci-dessous où Brandy révèle ses insécurités à propos de son émission Moesha éclairée au vert. Il s’avère qu’elle a été coachée par une autre ancienne enfant actrice célèbre pour l’amener là où elle devait être.







Nous nous aimons certains Kim Fields. Quel bijou d’histoire. Ne manquez-vous pas Moesha? Nous aimerions un redémarrage !

Découvrez le podcast Audible “Words + Music” de Brandy ICI