Brandy hospitalisée après une crise à son domicile de Los Angeles

Jésus, Marie et Joseph…

Brandy Norwood a été hospitalisée aujourd’hui après avoir subi une crise chez elle à Los Angeles selon un TMZ rapport. Il y a très peu de détails sur ce qui s’est exactement passé, mais on dit qu’elle se remet à l’hôpital et qu’elle suit les ordres de son médecin.

Il y a quelques instants, elle a envoyé le tweet suivant pour informer le public de son état.

Nous ne pouvons qu’être reconnaissants qu’elle aille bien et nous espérons vraiment qu’elle se rétablira complètement. Les forces de l’ordre et les travailleurs des services médicaux d’urgence ont été appelés chez elle vers midi aujourd’hui et elle a été emmenée dans un hôpital local.

Nous vous apporterons plus d’informations dès qu’elles seront disponibles.