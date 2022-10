Brandy hospitalisé après une saisie signalée à la maison – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : MediaPunch/Shutterstock

Brandy se remet dans un hôpital de Los Angeles avec ses parents à ses côtés après avoir peut-être subi une crise le 11 octobre, selon TMZ. Des sources policières ont déclaré au point de vente que l’EMS avait été envoyé au domicile de la chanteuse / actrice dans l’après-midi, où elle avait été immédiatement transportée à l’hôpital. Bien que l’on ne sache pas ce qui a causé la possible saisie, il semble que Brandy se rétablira, selon la source d’information.

La chanteuse “The Boy is Mine” avait l’air heureuse et en bonne santé en juin lorsqu’elle est apparue aux BET Awards pour se produire aux côtés de Jack Harlow. Le couple a surpris la foule avec leur duo alors qu’ils venaient d’être dans une querelle maladroite plus tôt dans l’année après que Jack ne savait pas que Brandy était lié à Ray J, et elle a ensuite remixé son tube “First Class”. Ce fut un moment incroyable lors de la cérémonie annuelle de remise des prix, avec Brandy et Jack enroulant leurs bras autour de chacun sur scène et donnant tout pour les fans.

Brandy était également au sommet de sa forme lorsqu’elle a donné une interprétation incomparable de l’hymne national lors du match de championnat NFL NFC 2022 en janvier. La Reines étoile canalisée Whitney Houston en s’habillant dans un survêtement blanc similaire que Whitney portait pour sa performance emblématique du Super Bowl de 1991. Brandy a également tué ces dernières années alors qu’il se produisait aux Billboard Music Awards, aux Soul Train Music Awards et au Los Angeles Pride Festival.

Bien sûr, les fans se souviendront que Brandy et Whitney avaient un lien spécial alors qu’ils travaillaient ensemble dans Disney’s Cendrillon de Rodgers & Hammerstein en 1997, avec Brandy comme Cendrillon et Whitney comme sa fée marraine. Lors d’un entretien avec HollywoodLa Vie en décembre 2021, Brandy a rappelé la collaboration et ce que cela signifiait de jouer aux côtés de l’icône.

“Mon truc, c’était que je voulais travailler avec Whitney Houston. Comme, c’était cool d’être “la première Cendrillon noire”, mais je n’ai vraiment compris l’importance de cela que plus tard dans ma vie”, a expliqué Brandy. “Le recul est toujours de 20/20, alors regarder en arrière pour faire quelque chose comme ça, c’est spécial. Quelque chose de si diversifié, un projet si diversifié, qui accueille toutes les différentes cultures et une seule histoire, cela a changé ma vie et cela a également changé la vie de tant d’autres personnes.