Brandy donne le coup d’envoi de l’extravagance de la Semaine mondiale des princesses de Disney

Chanteuse lauréate d’un Grammy Brandy a lancé la Disney’s World Princess Week avec une représentation magique de « Starting Now » – la chanson thème de l’Ultimate Princess Celebration – devant l’emblématique château de la Belle au bois dormant à Disneyland Resort.

La première princesse noire de Disney qui a brillé aux côtés de Whitney Houston dans “The Wonderful World of Disney, Rodgers & Hammerstein’s Cinderella” d’ABC (célébrant son 25e anniversaire), Brandy a ébloui le parc du château avec sa performance que vous pouvez apprécier ci-dessous :

L’extravagance mondiale de 5 jours met en lumière l’impact des princesses Disney et le courage et la gentillesse qu’elles inspirent aux fans du monde entier.

Au cours de la semaine, les fans peuvent s’attendre à de nouveaux détails sur Tiana’s Bayou Adventure à Disneyland Resort et Centre de villégiature Walt Disney World fin 2024.

Depuis les débuts de “La princesse et la grenouille” en 2009, la princesse Tiana est devenue l’IT-girl de Disney avec sa propre ligne de produits qui comprend une gamme d’ustensiles de cuisine et de vêtements.



La collection inspirée de la Nouvelle-Orléans présente des illustrations qui mettent en valeur Tianala passion de pour la cuisine et la nuance mémorable de vert nénuphar utilisée dans Princess Tianala robe iconique de. Les articles de la collection comprennent un tablier, des tasses à mesurer, un support à gâteau, une spatule, un tamis à farine, un rouleau à pâtisserie, des gants de cuisine, etc.

Les invités peuvent trouver des articles sélectionnés de l’EPCOT International Food & Wine Festival Princess de cette année Tiana Collection dans les destinations de shopping jusqu’au 19 novembre, avec des pièces supplémentaires qui devraient faire leurs débuts plus tard cet automne. Certains articles seront également disponibles sur shopDisney.com.

Parmi les autres événements animés de la semaine des princesses, citons des regards exclusifs sur le voyage de l’eau de Moana à EPCOT et Arendelle : une expérience culinaire congelée à bord du Disney Wish, ainsi qu’une cérémonie de bienvenue pour Raya de « Raya et le dernier dragon » qui rejoindra officiellement ses collègues princesses Disney. .

La semaine est clôturée par la pop star espagnole Karol Sevilla avec une interprétation spéciale de l’hymne “Starting Now”.