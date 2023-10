Brandy apporte la joie des fêtes dans le « meilleur » de Netflix. Noël. Jamais!’

Avec Halloween qui approche à grands pas, vous savez déjà ce que cela signifie : Holiday SZN est sur le point de frapper fort, avec une multitude de « joyeux petits » films de Noël pour vous guider vers le grand jour.

Premier aperçu de Brandy dans « Best ». Noël. Jamais!’

Nous sommes très heureux de dévoiler en exclusivité les premières photos de Brandy dans le A venir film de vacances MEILLEUR. NOËL. JAMAIS! qui arrive sur Netflix le 16 novembre.

Brandy incarne Jackie, qui y va si fort dans l’esprit d’être « joyeuse » qu’elle parvient à dissiper la joie de certains de ses proches. Plus précisément, chaque Noël, elle envoie un bulletin d’information de vacances vantard qui donne à sa vieille amie d’université Charlotte le sentiment d’être un morceau de charbon. Lorsqu’un coup du sort amène Charlotte et sa famille devant la porte enneigée de Jackie quelques jours seulement avant Noël, elle saisit l’occasion de prouver que la vie de son vieil ami ne peut pas être aussi parfaite.

Nous sommes ravis car en plus de Brandy, le projet met également en vedette Heather Graham, Brandy, Jason Biggs et Matt Cedeño.

Réalisé par Mary Lambert et écrit par Charles Shyer et Todd Calgi Gallicano, Meilleur. Noël. Jamais! a été produit par Brad Krevoy et les producteurs exécutifs comprennent Steve Berman, Bryan Bordon, David Wulf, Charles Shyer, Todd Calgi Gallicano, Eric Jarboe, Jimmy Townsend et Amanda Phillips.

Nous sommes à un peu plus d’un mois de la date de première du 16 novembre ! Et vous savez que nous attendons, avec les (jingle) cloches allumées !