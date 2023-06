Brandon Vazquez marque un égaliseur tardif pour gagner un point aux États-Unis contre la Jamaïque

Doug McIntyre Journaliste de football

Pendant près de 88 minutes du match nul 1-1 d’ouverture de la Gold Cup samedi contre la Jamaïque à Chicago, une équipe nationale masculine américaine en infériorité numérique a semblé deuxième face à une équipe remplie d’attaquants de Premier League.

Mais un coup de pied de pénalité de Matt Turner en première mi-temps et un égaliseur tardif de Brandon Vazquez ont volé un point aux Américains, qui ont maintenu en vie de justesse une séquence de ne jamais perdre le premier match du championnat régional biennal.

Voici trois réflexions rapides après le match de samedi.

Un retour audacieux pour les États-Unis

Avec des têtes d’affiche de l’USMNT comme Christian Pulisic, Gio Reyna et plus d’une douzaine d’autres habitués bénéficiant d’une pause méritée entre les saisons des clubs européens, ce groupe d’Américains plus jeunes et plus verts savait qu’ils allaient passer une longue nuit contre ce que beaucoup pensent être la meilleure collection. de Reggae Boyz jamais.

Pas moins de cinq vétérans de la Premier League ont parsemé l’équipe jamaïcaine, tandis qu’un seul des partants américains de la défense réussie de la Ligue des Nations de la CONCACAF le week-end dernier, le gardien Matt Turner, était dans la formation de samedi pour les hôtes.

Effectivement, cela s’est déroulé principalement comme on pouvait s’y attendre. Les Jamaïcains les plus expérimentés ont commencé fort. Lowe a ouvert le score sur une tête franche après seulement 13 minutes. Si Turner n’avait pas arrêté le coup de pied plus tard dans la première mi-temps par Leon Bailey – et si Bailey n’avait pas en quelque sorte raté le rebond également – ​​le déficit aurait probablement été insurmontable.

« Les gros joueurs font de gros jeux, et Matt a fait un gros jeu là-bas », a déclaré par la suite l’entraîneur américain par intérim BJ Callaghan. « Je pense que cela a aussi un peu changé l’élan »,

Il n’en est pas question. Les États-Unis ont joué avec plus d’urgence après la pause, et finalement l’augmentation de la pression a porté ses fruits, créant l’ouverture pour Vazquez pour marquer son premier but compétitif pour les États-Unis.

« Le sentiment dans le vestiaire à la mi-temps, c’était calme. C’était clair ce que nous devions faire », a déclaré Callaghan. « Je pense que vous avez ensuite vu une bonne performance en deuxième mi-temps. »

La Jamaïque ressemble à un prétendant légitime au titre

Les États-Unis ont probablement mérité le point à la fin, mais n’enlèvent rien aux visiteurs. Les États-Unis, le Canada et le Mexique étant tous absents des joueurs clés qui ont donné la priorité aux finales de la Ligue des Nations de la CONCACAF le week-end dernier, la Jamaïque à pleine puissance a été considérée comme un cheval noir avant le titre de la Gold Cup. L’émission des Reggae Boyz samedi n’a rien laissé entendre qu’ils ne peuvent pas remporter leur premier titre.

« Nous avons toujours su que cela allait être un adversaire fort – c’est une équipe jamaïcaine très talentueuse qui peut vous faire mal de différentes manières », a déclaré Callaghan. « Il y a eu beaucoup de moments d’apprentissage pour nous et, en même temps, je pense qu’il y a beaucoup de bonnes réponses que nous avons vues ce soir. »

Ces expériences pourraient s’avérer vitales si les États-Unis et la Jamaïque se rencontraient à nouveau en phase à élimination directe, voire en finale. Les Américains ont dominé les Jamaïcains lors de la finale de 2017, deux ans après que les visiteurs les aient stupéfiés en demi-finale – la seule victoire jamaïcaine à l’USMNT. Ces Reggae Boyz sont meilleurs que l’une ou l’autre de ces équipes.

Dit Callaghan: « Je pense qu’ils peuvent faire un très gros parcours dans ce tournoi. »

Les Américains doivent savoir que répéter ne sera pas facile

La riposte de samedi témoigne de la culture qui a été cultivée dans les rangs américains à tous les niveaux depuis l’échec colossal de la qualification pour la Coupe du monde 2018. Pourtant, samedi a également suggéré que les Américains ne se dirigeraient pas nécessairement vers un autre titre régional aussi facilement que l’USMNT de première chaîne a écarté les Mexicains et les Canadiens plus tôt ce mois-ci en route vers une deuxième couronne consécutive de la Ligue des Nations.

De même, ce n’est pas parce qu’une équipe américaine « C » a surpris un El Tri presque à pleine puissance lors de la finale de la Gold Cup 2021 que cette équipe de joueurs de rôle et d’enfants non prouvés peut égaler l’exploit. Peut-être qu’on ne devrait même pas s’attendre à ce qu’ils le fassent. Cependant, injustement, ils le sont toujours. Face à un adversaire plus aguerri samedi, la réserve américaine a profité de l’occasion pour se partager le butin. Reste à savoir s’ils pourront à nouveau soulever le trophée. Et peut-être que ça n’a même pas d’importance. Car samedi ressemblait toujours à une victoire pour ces doublures américaines, quel que soit le score final.

Doug McIntyre est un écrivain de football pour FOX Sports. Avant de rejoindre FOX Sports en 2021, il était rédacteur chez ESPN et Yahoo Sports et il a couvert les équipes nationales masculines et féminines des États-Unis lors de plusieurs Coupes du Monde de la FIFA. Suivez-le sur Twitter @ ParDougMcIntyre .

