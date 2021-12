Brandon Staley des Chargers lors des appels au quatrième essai contre les Chiefs: « C’est comme ça que nous allons jouer »

Les Chargers se sont penchés sur leur agressivité jeudi soir contre les Chiefs. L’entraîneur Brandon Staley pensait qu’il devait battre l’une des meilleures équipes offensives de la NFL pour gagner, alors il a contourné son jeu de coups de pied.

Les résultats? Mixte, au mieux. Et après que Los Angeles (8-6) ait perdu 34-28 en prolongation, les manières acharnées de Staley ont été scrutées.

Il y est allé en quatrième position à cinq reprises au cours des trois premiers quarts, l’attaque s’étant convertie à deux reprises. À deux reprises, il n’a pas réussi à se convertir près de la ligne de but, notamment lors de l’entraînement d’ouverture du match et à la fin de la première mi-temps.

Staley ne se soucie pas des seconds, ou des premiers, d’ailleurs.

« C’est la façon dont nous allons jouer ici. C’est la façon dont nous allons jouer. Quand nous avons un quart comme le nôtre (Justin Herbert) et que nous avons une attaque comme la nôtre, c’est la façon dont nous allons jouer parce que c’est comme ça que vous devez jouer contre Kansas City à coup sûr, et c’est comme ça que nous allons devenir l’équipe que nous sommes finalement capables d’être, c’est en jouant de cette façon », a déclaré Staley après le match.

Staley, en fait, a été l’un des entraîneurs les plus agressifs de la NFL en quatrième position cette saison. Les cinq tentatives de jeudi ont propulsé LA au troisième rang de la NFL avec 26. Il a atteint 15 pour un taux de réussite de 57,6%, le 12e meilleur de la ligue. Au cours de la troisième semaine à Kansas City, les Chargers se sont convertis en quatrième et quatrième place sur les 28 des Chiefs au début du quatrième quart et ont pris la tête. Ils ont rejoué du KC 35 dans un match nul à la dernière minute et ont écopé d’une pénalité pour interférence de passe. Ils ont marqué le touché gagnant éventuel deux jeux plus tard.

Il est impossible de dire ce qui se serait passé jeudi si Staley avait demandé une ou deux tentatives de placement sur le terrain par Dustin Hopkins, mais les mathématiques du jeu et, peut-être, la bataille pour la position sur le terrain auraient changé. Et la défense de LA aurait-elle joué un meilleur football complémentaire ? Il a clairement échoué immédiatement après le premier raté.

Avec cela, un examen des cinq appels de Staley en quatrième position et des conséquences de chacun :

Premier quart : Quatrième et but du 5 des Chiefs

LA était dans la zone rouge de Kansas City dès la première minute du match, mais le drive a rapidement calé. Staley voulait six points au lieu de trois pour commencer le match, alors il a gardé l’offensive sur le terrain. La passe d’Herbert à Donald Parham Jr. à l’arrière de la zone des buts est tombée incomplète. Parham a subi une blessure à la tête lorsqu’il a atterri durement sur le gazon et a dû être transporté hors du terrain.

Après la reprise du jeu, Kansas City a répondu avec un touché de 13 matchs et 95 verges pour ouvrir le score. LA était en baisse 7-0 après avoir été dans une position privilégiée pour prendre une avance rapide dans un match de division en fin de saison.

Deuxième quart : Quatrième et 1 sur les 33 des Chiefs

Staley a évité une tentative de placement de 51 verges ou un botté de dégagement dans un match de 7-7. Il a demandé à Herbert d’obtenir le premier essai et le quart-arrière a réussi une course de 2 verges. Cinq jeux plus tard, les Chargers avaient les devants après une passe de 4 verges par un touché de Herbert au receveur large Jalen Guyton.

Deuxième quart-temps : Quatrième et but du 1 des Chiefs

Cet appel a peut-être été le plus farfelu. Staley a choisi de ne pas donner un coup de pied au dernier jeu de la première mi-temps alors qu’il avait une forte probabilité d’entrer dans les vestiaires avec une avance de sept. Au lieu de cela, Herbert a lancé incomplet au receveur large Keenan Allen. LA est entré dans la pause devant seulement 14-10.

Troisième quart : Quatrième et 2 du 28 des Chiefs

Cette fois, LA a raté une tentative de placement de 46 verges tout en menant 14-13. Encore une fois, il y a eu une passe ratée car Herbert et l’ailier rapproché Jared Cook n’ont pas pu se connecter.

« Le premier est une passe parfaite et vous avez cette chose vraiment tragique qui se produit en descendant (la blessure de Parham). Celui à la fin de la mi-temps, j’adore ça. Et puis nous avons raté Jared de peu sur le bâton », a déclaré Staley des trois ratés.

L’entraîneur des chefs, Andy Reid, a décidé de copier Staley lors de l’entraînement qui a suivi. Il s’en est tiré avec les 4e et 1e rangs des Chargers 2 en essayant de prendre une avance sur les touchés. Mahomes a fait rebondir une passe vers un Mecole Hardman grand ouvert dans le plat gauche et le match est resté à 14-13.

Quatrième quart : Quatrième et 1 du 11 des Chiefs

Staley y est allé à nouveau lors du prochain trajet. Cette fois, les Chargers l’ont obtenu alors que Joshua Kelley courait pour 4 contre les Chiefs 7. Mais trois jeux plus tard, Kelley a tâtonné au 1 et les Chiefs ont récupéré. À ce stade, Staley n’avait que sept points à montrer pour son agressivité.

Mais il était convaincu qu’il avait l’avantage à chaque fois.

« C’est la vie dans la NFL et la prise de décision comme ça. Et je pense que mon état d’esprit est que je sais que le moyen le plus rapide de gagner un match comme celui-là est de marquer des touchés, pas des buts sur le terrain, surtout compte tenu de qui est de l’autre côté », a-t-il déclaré. « Et, pour moi, quand vous sentez que vous êtes dans une situation d’avantage, quand vous n’avez pas l’impression que c’est un pari, quand vous sentez que c’est un avantage pour vous, alors cela va être notre état d’esprit. Et je ne pense pas que toute décision que nous avons prise ce soir, que j’ai prise ce soir, était un pari. Nous pensions que c’était une situation avantageuse pour nous et c’est pourquoi nous l’avons fait. Si nous ne pensions pas que c’était le cas, alors nous aurions botté un panier ou nous aurions fait un botté de dégagement.

« C’est la façon dont nous allons faire les choses ici. Je sais que notre équipe adopte cet état d’esprit et nous allons continuer à le faire à chaque match que nous jouons à l’avenir. »

Et Staley n’essayait pas de cacher un mauvais botteur jeudi soir. Hopkins est entré dans le match 12 sur 13 sur des essais de placement pour Los Angeles avec un long de 48.

Après que toutes ces occasions manquées aient maintenu le match à 14-13, les équipes ont combiné quatre touchés et 29 points au quatrième quart. Les Chiefs ont forcé des heures supplémentaires avec 1:16 pour effectuer une passe de touché de Mahomes à Travis Kelce à 7 mètres et le coup de pied PAT de Harrison Butker. Mahomes et Kelce se sont à nouveau connectés sur le seul entraînement d’OT pour un touché gagnant de 34 verges.

Cela a obligé Staley à répondre à des questions sur le refus à plusieurs reprises de points perçus comme étant plus faciles. Il a été clair dans la défense de ses choix.

« J’aime la façon dont nous avons géré ce match, et cela ne s’est pas passé pour nous aujourd’hui, mais nous nous sommes donné une opportunité », a-t-il déclaré. « Nous n’avons pas terminé le match défensivement et c’est un groupe difficile à affronter défensivement. Mais nous nous sommes donné une chance là-bas à la fin avec Justin et nous n’avons tout simplement pas réussi à le faire. »