Brandon Staley de retour en tant qu’entraîneur-chef des Chargers; Lombardi renvoyé en tant qu’OC

Brandon Staley sera de retour pour une troisième saison en tant qu’entraîneur-chef des Chargers de Los Angeles.

On ne peut pas en dire autant de certains de ses effectifs offensifs.

L’équipe a annoncé mardi que le coordinateur offensif Joe Lombardi et l’entraîneur des quarts Shane Day avaient été congédiés après deux ans.

Staley a un dossier de 19-16, y compris les séries éliminatoires, au cours de ses deux saisons. Il a mené les Chargers à leur première apparition en séries éliminatoires depuis 2018 avec une fiche de 10-7 en saison régulière.

Les Chargers sont tombés face aux Jaguars de Jacksonville 31-30 lors du match de la ronde des jokers de l’AFC samedi après avoir perdu la troisième plus grande avance de l’histoire des séries éliminatoires.

Los Angeles menait 27-0 à la fin du deuxième quart avant que les Jaguars ne se rallient.

Les critiques sur les appels de jeu de Lombardi ont augmenté tout au long de la saison. Les Chargers ont été classés neuvièmes en attaque totale, mais 20e en verges de mêlée par jeu avec la troisième pire attaque au sol de la ligue.

Los Angeles avait également le deuxième plus grand écart de la NFL entre les jeux de passes et de courses (65% de passes à 35% de courses).

Lombardi et le staff offensif ont également été incapables de répondre aux ajustements à la mi-temps. Les Chargers ont été surclassés 103-52 au troisième quart, y compris les séries éliminatoires. Ils n’ont également marqué qu’un seul touché au troisième quart lors des 13 derniers matchs.

Staley a félicité Lombardi à la fin de la saison régulière pour sa capacité à s’adapter aux changements en raison de blessures. DeAndre Carter était le seul receveur large à avoir disputé les 18 matchs alors qu’il y avait deux matchs où Mike Williams et Keenan Allen n’ont pas joué.

Allen a raté sept des neuf premiers matchs en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Williams a été absent pendant cinq matchs, dont quatre en raison d’une blessure à la cheville.

Le plaqueur gauche Rashawn Slater a subi une blessure au biceps de fin de saison lors de la semaine 3 et le centre Corey Linsley a été absent pendant trois matchs en raison de diverses blessures.

Justin Herbert a terminé deuxième de la ligue pour les passes complétées (477) et les verges par la passe (4 739) cette saison, mais a été ralenti pendant la majeure partie de la première moitié de la saison après avoir subi une déchirure du cartilage des côtes après avoir pris un coup lors d’un match de la semaine 2 à Kansas City.

Staley a également noté qu’il cherchait l’unité pour tourner le coin avant les séries éliminatoires puisque l’équipe était pour la plupart en bonne santé.

“Maintenant que nous sommes presque à pleine puissance, nous devons apporter des améliorations pour jouer de notre mieux à la fin. Je pense que c’est ce que nous recherchons en ce moment, c’est de trouver un rythme où nous pouvons marquer le ballon à un niveau plus élevé. niveau et être plus explosif en tant qu’équipe de football », a déclaré Staley le 28 décembre.

C’est la deuxième fois que Lombardi n’atteint pas une troisième saison en tant que coordinateur offensif. Il a été licencié à Detroit au milieu de sa deuxième année en 2015.

Herbert, qui entamera sa quatrième saison en 2023, aura son troisième coordinateur offensif et entraîneur des quarts dans la NFL. Shane Steichen a dirigé l’attaque des Bolts et a été l’entraîneur des QB sous Anthony Lynn en 2020 avant que Lynn ne soit renvoyé à la fin de la saison.

Justin Herbert : “Tout le monde aurait de la chance d’avoir un entraîneur comme Staley” L’équipe First Things First discute de l’avenir de Brandon Staley en tant qu’entraîneur-chef des Chargers après avoir perdu une avance de 27 points contre les Jaguars.

Les Chargers ont cependant trébuché sur le tronçon pour la deuxième saison consécutive.

Staley est entré dans les séries éliminatoires sous le feu après que Williams ait subi une blessure au dos mettant fin à la saison lors de la finale insignifiante de la saison régulière à Denver.

La saison dernière, les Chargers ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs pour manquer les séries éliminatoires. Lors de la défaite 35-32 en prolongation à Las Vegas lors de la semaine 18, Staley a appelé un temps mort tardif alors que les Raiders se contentaient de jouer pour une égalité, ce qui aurait placé les Chargers en séries éliminatoires.

Les joueurs se sont cependant ralliés à la défense de leur entraîneur après la défaite contre les Jaguars, affirmant que Staley apprend toujours en tant qu’entraîneur-chef.

“C’est un nouvel entraîneur-chef dans cette ligue. S’attendre à ce qu’il sache tout tout de suite est un peu idiot”, a déclaré le secondeur Joey Bosa. “Je pense que nous devons continuer à construire. Cela ne se fait pas du jour au lendemain.”

Le propriétaire Dean Spanos devrait également conserver Tom Telesco comme directeur général.

Les Chargers n’ont pas encore remporté de titre de division au cours des 10 saisons de Telesco en tant que directeur général et n’ont participé aux séries éliminatoires que trois fois au cours de son mandat. Telesco, qui a déclaré avant le début de la saison que le véritable outil de mesure d’un GM est les victoires et les défaites, a un dossier de 81-86. Le pourcentage de victoires de 0,485 des Bolts depuis 2013 est 19e.

“J’ai l’impression que nous devons être en mesure de terminer tard dans la saison”, a déclaré le safety Derwin James. “Les équipes qui peuvent le faire en décembre et janvier, c’est là que ça compte vraiment.”

Reportage de l’Associated Press.

Les meilleures histoires de FOX Sports :