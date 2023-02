Brandon Smiley sera célébré avec un service d’ovation debout

Rickey Smiley a publié des détails sur le service « standing ovation » de son fils.

Rickey Smiley a malheureusement perdu son fils Brandon Smiley, de manière inattendue dimanche matin et Smiley s’est rendu sur Facebook et Instagram pour relayer la nouvelle. Il n’a pas précisé comment son fils est décédé.

J’ai perdu mon fils aîné #BrandonSmiley ce matin. Je vais bien, mais s’il vous plaît, priez pour la mère de mon fils, Brenda, ses frères et sœurs et sa fille Storm.

La star de Rickey Smiley For Real a déclaré que bien que sa mère soit ébranlée par la mort de Brandon – après lui avoir envoyé un texto quelques heures avant sa mort – la tragédie a frappé le plus durement son plus jeune fils, Malik.

“Il a ses propres problèmes”, a expliqué Rickey à propos du joueur de 21 ans. “Il se bat pour rester en vie parce qu’il fait face à beaucoup de choses, à la dépression et à l’anxiété.”

Une semaine s’est écoulée et Rickey Smiley a maintenant publié des informations pour la célébration de la vie de son fils dans lesquelles il appelle cela un service « standing ovation ». Sa publication sur Instagram a indiqué que le service aura lieu à Faith Chapel à Birmingham, en Alabama, samedi à midi. Elle sera suivie d’une inhumation au cimetière de Forest Hill.

Son fils, Brandon Smiley a travaillé comme comédien et acteur, selon le site Web du Rickey Smiley Show et Rickey publiait souvent des clips de son fils en ligne.

Dans les jours qui ont suivi l’annonce du décès de son fils, Rickey s’est rendu sur les réseaux sociaux pour demander des prières pour lui-même, la mère de son fils, la fille de son fils et toute sa famille.

Une diffusion en direct du service sera disponible pour ceux qui souhaitent rendre hommage et ne peuvent pas le faire en personne.