MAISON BLANCHE DES DRAPEAUX INFÉRIEURS À LA MOITIÉ DU PERSONNEL

Le président Biden a confirmé que les drapeaux seraient abaissés en l’honneur des décès à Indianapolis vendredi après-midi.

« En attendant des détails critiques sur la fusillade, sa motivation et d’autres informations clés, une fois de plus, j’ai le devoir solennel d’ordonner que le drapeau soit abaissé à mi-personnel à la Maison Blanche, aux bâtiments publics et au sol, ainsi qu’aux postes et ambassades militaires. , juste deux semaines après avoir donné la dernière commande de ce genre. «

Les drapeaux ont également été abaissés dans l’État de l’Indiana.