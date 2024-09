Brandon Nimmo et Edwin Diaz mènent les Mets vers une victoire en série contre les Phillies

L’idée d’arriver à Atlanta pour l’avant-dernière série de la saison régulière avec seulement une chance mathématique de se qualifier pour les séries éliminatoires aurait probablement été acceptable pour les Mets lorsqu’ils ont quitté cette ville la dernière fois en avril.

Les Mets bénéficient désormais du package bonus.

Ils sont aux commandes.

Brandon Nimmo fait le tour des bases après son coup de circuit du 22 septembre. Robert Sabo pour le New York Post

Edwin Diaz réagit après avoir enregistré le retrait final de la victoire des Mets le 22 septembre. Robert Sabo pour le New York Post

La dernière étape avant la série tant attendue a été réglée dimanche soir, lorsque les Mets ont réalisé une performance de bullpen défensive dans une victoire de 2-1 contre les Phillies devant une foule à guichets fermés de 43 139 personnes au Citi Field lors du dernier match à domicile de la saison régulière.

La prochaine étape est Atlanta, avec une place de wild card en Ligue nationale à saisir.

Alors qu’Edwin Diaz a effectué le dernier retrait de son sauvetage en deux manches, les Mets ont assuré leur avance de deux matchs sur les Braves pour la troisième place de la Wild Card de la Ligue nationale. Deux victoires en trois matchs à Truist Park (puisque les Mets détiendraient le bris d’égalité en fonction du face-à-face avec les Braves) garantiraient aux Mets leur deuxième participation aux séries éliminatoires en trois ans.

« C’est une belle chose », a déclaré Brandon Nimmo. « Mais nous avons travaillé très dur pour arriver à cette position. [and] « Le travail n’est pas terminé. Il y a autant de pression sur le prochain match que sur celui-ci. Il faut juste profiter du moment. Ce sera très amusant à Atlanta. »

Les Mets ont toujours en jeu la deuxième wild card de la NL (à égalité avec l’Arizona). Et si remporter trois des quatre matchs contre les Phillies n’était pas suffisant, ils ont eu la satisfaction de laisser un rival détesté célébrer son titre de la NL Est ailleurs (Philadelphie a besoin d’une victoire ou d’une défaite des Mets pour l’emporter).

Phil Maton, Jose Butto et Diaz ont combiné leurs efforts pour cinq manches sans point en relève ce soir et Nimmo a lancé un home run décisif contre Zack Wheeler en sixième alors que les Mets ont complété une série à domicile de 6-1.

José Butto réagit après avoir lancé à la septième manche le 22 septembre. Robert Sabo pour le New York Post

Harrison Bader, Brandon Nimmo et Tyrone Taylor célèbrent après la victoire des Mets sur les Phillies le 22 septembre. Jason Szenes pour le New York Post

« Nous devons juste y aller [to Atlanta] « Et nous gagnerons la série », a déclaré Diaz. « Si nous gagnons la série, tout ira bien. »

Le manager Carlos Mendoza a déclaré qu’il n’était pas sûr d’utiliser Diaz pour la neuvième manche jusqu’à ce que le stoppeur vedette ait obtenu trois retraits en seulement 11 lancers en huitième manche. Diaz a également lancé 1 ¹/₃ manche samedi.

« Nous l’avons protégé toute l’année, mais maintenant c’est le moment de devenir un grand garçon et il est notre homme », a déclaré Mendoza.

Brandon Nimmo fait le tour des bases après avoir réussi un coup de circuit lors de la victoire des Mets le 22 septembre. Robert Sabo pour le New York Post

On a demandé à Mendoza ce qu’il ressentait en sachant que si les Mets gagnaient la prochaine série, ils seraient en séries éliminatoires.

« Je ne veux pas trop m’avancer », a déclaré Mendoza. « Nous devons profiter du fait que nous avons remporté cette série contre une très bonne équipe. Profitez-en [off] jour et ensuite nous serons prêts.

Pete Alonso, qui jouait potentiellement son dernier match à domicile avec les Mets (il devrait devenir agent libre après la saison), a reçu une ovation debout à son arrivée au bâton en première manche.

Le cogneur des Mets a levé son casque pour saluer la foule avant de prendre une troisième prise. Alonso est resté 0-en-4 avec trois retraits au bâton.

Tylor Megill a eu des problèmes de nombre de lancers et a été retiré après seulement quatre manches au cours desquelles il a accordé un point sur quatre coups sûrs et deux buts sur balles avec six retraits au bâton. C’était la deuxième fois lors de ses quatre derniers départs que Megill (qui a lancé 83 lancers) ne tenait que quatre manches.

Megill a eu besoin de 35 lancers au cours d’une première manche au cours de laquelle il a concédé un point et laissé les buts remplis. Alec Bohm a frappé un simple RBI pour donner aux Phillies une avance de 1-0 après que Trea Turner ait frappé un simple et atteint la deuxième base sur un lancer sauvage.

Nick Castellanos a frappé un simple après le coup sûr de Bohm et Bryson Stott a marché pour charger les bases avant que JT Realmuto ne soit retiré.

Edwin Diaz lance lors de la victoire des Mets le 22 septembre. Jason Szenes pour le New York Post

Tyrone Taylor a frappé un simple RBI en deuxième manche pour égaliser 1-1. Mark Vientos a frappé un double avec deux retraits contre Wheeler avant que Taylor ne frappe. Le coup amorti de Luisangel Acuna a placé des coureurs aux coins avec deux retraits, mais Wheeler s’est rallié pour éliminer Jose Iglesias (dont le simple en première manche a prolongé sa séquence de coups sûrs à 16 matchs).

Megill a échappé aux ennuis en quatrième manche en retirant Johan Rojas après avoir accordé un simple à deux retraits à Castellanos et un but sur balles à Brandon Marsh avec deux retraits.

Nimmo a sauté sur le premier lancer de Wheeler en sixième manche et a franchi la clôture du champ droit pour donner aux Mets une avance de 2 à 1. Ce coup de circuit était le 22e de Nimmo cette saison et le troisième lors de ses six derniers matchs.

« Nous nous amusons beaucoup », a déclaré Megill. « Nous avons faim et nous continuons. »