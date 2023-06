Brandon Nimmo double sa responsabilité et propulse les Mets vers une victoire inspirée contre les Yankees

NEW YORK – Justin Verlander savait de première main à quel point il serait difficile d’affronter Gerrit Cole dans cette première finale de la série Subway. Ce ne sont pas seulement d’anciens coéquipiers d’Astros, ce sont aussi de bons amis. Malgré la relation étroite des as, on s’attendait à ce que leurs attitudes ultra-compétitives prennent le dessus. Cela n’a pas empêché Verlander de donner une petite reconnaissance à son copain avant que leur duel de lanceurs ne soit à la hauteur du battage médiatique.

« C’était drôle », a déclaré Verlander. « Nous en parlions il y a un moment, et il était comme, ‘D’accord, alors quand ce silence radio se produit-il?’ Nous sommes tous les deux très concentrés et prenons notre travail très au sérieux. Même si nous sommes amis, à la seconde où nous marchons sur ces lignes blanches, nous savons de quoi il s’agit. Il s’agit de nos affaires et d’essayer de gagner un match de baseball.

« Je lui ai donné un petit coup de chapeau avant le match pendant que nous nous échauffions, juste par respect. J’ai aimé regarder Gerrit de loin. C’était amusant de lancer contre lui. »

C’était tout un spectacle à regarder aussi, alors que le Mets l’a emporté pour une victoire 4-3 sur le Yankees mercredi soir au Citi Field pour diviser la série Subway. Les Mets et les Yankees se rencontreront le 25 juillet au Yankee Stadium.

Devant 44 121 fans (la cinquième plus grande foule en saison régulière de l’histoire de Citi Field), Cole a poursuivi sa formidable campagne (2,75 ERA en 15 départs) et Verlander a rebondi après sa dernière sortie inégale. Il était évident que ces deux-là étaient taillés dans le même tissu, alors qu’ils se sont chacun battus à travers des frappes difficiles et des décomptes élevés pour terminer six manches de balle à un point. Cole a accordé un ou zéro point en sept départs cette saison, à égalité au troisième rang dans les majeures. Ses sept matchs avec huit retraits au bâton ou plus sont les cinquièmes de la MLB.

Bien que la plupart s’attendaient à un duel de lanceurs entre deux des meilleurs partants du baseball, personne n’aurait pu prédire les rebondissements et la fin sauvage de la première série Subway de cette année.

Après que Cole et Verlander aient gardé leurs clubs respectifs dans le match, les Mets ont surmonté de multiples erreurs mentales pour s’en sortir à la 10e manche. Le coup gagnant du match est venu de manière appropriée de la batte de Brandon Nimmo, qui a lacé un double au champ droit du gaucher des Yankees Nick Ramirez pour marquer le bousculant Eduardo Escobar du deuxième. Les Mets ont englouti Nimmo près de la troisième base dans une célébration qui impliquait un seau à glace, des paquets de gomme pulvérisés et de nombreux sourires pour tout le monde.

« C’est certainement la lumière la plus brillante, surtout dans un match de saison régulière », a déclaré Verlander, qui a maintenant une MPM de 1,90 au cours de ses sept derniers départs en saison régulière contre les Yankees. « Surtout pour notre équipe, chaque victoire compte. Nous devons commencer à gagner des matchs de baseball. »

C’est l’espoir de ces Mets, une équipe particulièrement incohérente qui n’a pas encore connu une séquence de victoires soutenue. Bien qu’affamés de victoires, les Amazins ont fait preuve de résilience contre leurs rivaux de Crosstown, ce qui pourrait enfin être le tournant de leur saison. Mais, afin de cimenter cette aspiration, les Mets doivent éliminer leur récent jeu bâclé et revenir à la version plus propre d’eux-mêmes de l’année dernière.

« C’était un match de fou » Le propriétaire des Mets, Steve Cohen, a tweeté. « Trop d’erreurs mentales mais je vais le prendre. »

Brandon Nimmo écrase le doublé pour donner aux Mets une victoire 4-3 contre les Yankees

Les Yankees ont sauté sur l’occasion de capitaliser sur les erreurs et ont exposé les Mets de Buck Showalter en septième manche.

Suite à une balle au sol du dard Isaiah Kiner-Falefa, Francisco Lindor a lancé à Jeff McNeil pour le deuxième retrait de la manche. Mais McNeil, plutôt que de reconnaître que son lancer n’allait jamais battre Kiner-Falefa en premier, a décidé de lancer le ballon – large – de toute façon et a mérité sa troisième erreur de la saison lorsque le ballon a dépassé le joueur de premier but recrue Mark Vientos.

Ah, mais le plaisir de Kiner-Falefa ne faisait que commencer. Dans un voyage autour des bases pour les âges, et pendant que Billy McKinney était au marbre, Kiner-Falefa a volé la deuxième base, puis a avancé au troisième sur l’erreur de lancer du receveur Francisco Álvarez au deuxième. Juste au moment où le releveur des Mets Brooks Raley était sur le point de lancer son troisième lancer à McKinney, Kiner-Falefa a décollé du troisième et a volé à la maison pour prolonger l’avance des Yankees à 3-1.

Isiah Kiner-Falefa des Yankees et les six joueurs à voler à la maison cette saison

Nimmo a commencé le retour des Mets dans la moitié inférieure du septième avec un pointage réussi par lancer, pour commettre une erreur critique de course de base peu de temps après, ce qui a écourté le rallye. Ceci, bien sûr, faisait suite à sa prise manquée mardi qui a aidé une victoire des Yankees.

Lors de la 10e manche de Nimmo au bâton mercredi, il était impatient de se débarrasser de ces erreurs coûteuses.

« Le baseball est drôle comme ça », a-t-il déclaré. « Vous ne pouvez pas vous décourager. Vous devez revenir le lendemain et, vous savez ce vieux truc de Ted Lasso, vous devez être un poisson rouge. Vous devez avoir une mémoire à court terme. J’ai pu traverser pour les garçons et j’en étais vraiment content parce que la nuit dernière, j’avais l’impression de les avoir laissé tomber. »

Alors que les Yankees sans juge d’Aaron (39-30) ont subi leur quatrième défaite de la saison et leur cinquième en manches supplémentaires, les Mets (32-26) ont été soulagés de gagner. un jeu. Ils ont un long chemin à parcourir avant que les fans ne recommencent à croire, mais ils ont fait un pas bien nécessaire dans cette direction en éliminant leur homologue de la ville et en mettant fin à une série de deux semaines de défaites en série.

« Chaque victoire », a affirmé Lindor par la suite, « je suis sûr qu’à partir de maintenant, je vais ressentir cela. »

Deesha Thosar est un écrivain MLB pour FOX Sports. Auparavant, elle a couvert les Mets pendant trois saisons et demie en tant que reporter pour le New York Daily News. Fille d’immigrants indiens, Deesha a grandi à Long Island et vit maintenant dans le Queens. Elle ne manque jamais un match de Rafael Nadal, peu importe le pays ou le fuseau horaire dans lequel il joue. Suivez-la sur Twitter à @DeeshaThosar .