Brandon Moreno rejoint Mark Zuckerberg chez Meta Connect pour tester le nouveau logiciel de traduction destiné aux lunettes intelligentes

Le fondateur de Facebook et PDG de Meta, Mark Zuckerberg, est un fan bien connu de l’UFC et un pratiquant fréquent du jiu-jitsu brésilien. Ainsi, quand est venu le temps de présenter une nouvelle technologie lors de la conférence annuelle Connect, il a fait appel à l’ancien champion des poids mouches Brandon Moreno pour l’aider. dehors.

Moreno a publié mercredi une vidéo de son apparition aux côtés de Zuckerberg sur scène, dans laquelle le milliardaire passionné de MMA a révélé une nouvelle technologie améliorée pour les lunettes intelligentes Ray-Ban alimentées par l’intelligence artificielle de Meta.

Une partie d’une nouvelle mise à jour à venir concerne un logiciel alimenté par l’IA en temps réel où les utilisateurs peuvent se parler dans différentes langues et les traductions seront diffusées dans un haut-parleur implanté dans les lunettes.

En guise de démonstration, Moreno a parlé en espagnol, qui a ensuite été traduit en anglais pour que Zuckerberg l’interroge sur son rétablissement d’une blessure au genou après avoir subi une déchirure du LCA à l’entraînement.

Zuckerberg a ensuite répondu en anglais et cela a été retraduit en espagnol pour Moreno.

« Quelle expérience folle aujourd’hui », a écrit Moreno à propos de son apparition sur Instagram. « J’ai eu l’occasion d’essayer les nouvelles mises à jour des Ray-Ban Meta [smart glasses] traduction en direct avec Mark Zuckerberg à Connect 2024. »

Voici comment Meta a décrit la mise à jour des lunettes intelligentes Ray-Ban :

Bientôt, vos lunettes pourront traduire la parole en temps réel. Lorsque vous parlez à quelqu’un qui parle espagnol, français ou italien, vous entendrez ce qu’il dit en anglais grâce aux haut-parleurs à oreille ouverte des lunettes. Non seulement c’est idéal pour voyager, mais cela devrait aider à éliminer les barrières linguistiques et à rapprocher les gens. Nous prévoyons d’ajouter la prise en charge d’autres langues à l’avenir pour rendre cette fonctionnalité encore plus utile.