Brandon Miller nouveau favori pour être le deuxième choix du repêchage de la NBA 2023 sur Scoot Henderson

Les chances pour le deuxième choix du repêchage de la NBA ont considérablement évolué au cours des dernières 24 heures.

Nous avons écrit mardi comment Scoot Henderson de la G-League Ignite était le favori présumé pour aller n ° 2 aux Charlotte Hornets, mais comme nous le savons, les choses changent rapidement dans l’Association.

Charlotte a appris que Brandon Miller de l’Alabama était le nouveau choix présumé derrière Victor Wembanyama. Et, comme nous le savons, les cotes racontent toujours une histoire.

Selon FOX Sports Research, voici le mouvement des cotes sur Miller étant le choix n ° 2 depuis la semaine dernière:

21 juin : -400 (misez 10 $ pour gagner 12,50 $ au total)

20 juin : 19h : +100 (misez 10 $ pour gagner 20 $ au total)

20 juin : 9h : +170 (misez 10 $ pour gagner 27 $ au total)

17 juin : -115 (misez 10 $ pour gagner 18,70 $ au total)

15 juin : -250 (misez 10 $ pour gagner 14 $ au total)

Il y a moins d’une semaine, Miller était à -250 pour devenir n ° 2 au classement général, mais comme vous pouvez le voir, ces cotes se sont allongées deux jours plus tard et ont grimpé jusqu’à +170 lorsque Henderson a pris le contrôle de la bataille en dents de scie.

Moins de 24 heures plus tard, Miller a pris le contrôle et semble être le deuxième joueur choisi lors du repêchage de demain, ses chances allant jusqu’à -400 du jour au lendemain.

Victor Wembanyama est-il un verrou pour être le meilleur joueur de cette classe de repêchage? Colin Cowherd définit ses attentes pour Wembanyama avant le repêchage.

Comme nous l’avons vu l’année dernière, le mouvement des cotes tardives s’est parfaitement déroulé lorsque les lignes de choix n ° 1 de Paolo Banchero ont radicalement changé avant le repêchage.

Alors, qui est Brandon Miller ?

Le Miller de 6 pieds 9 pouces et 201 livres a récolté en moyenne 18,8 points, 8,2 rebonds et 2,1 passes décisives la saison dernière en Alabama. Souvent comparés à Paul George, on pense que les Hornets estiment que Miller convient mieux aux côtés de LaMelo Ball que Scoot Henderson.

Miller était une recrue cinq étoiles par consensus et l’un des meilleurs joueurs de la classe 2022, car il a été deux fois joueur de l’année du Tennessee Gatorade au lycée Cane Ridge.

Miller a montré ses talents au Jordan Brand Classic et au McDonald’s All-American Game.

Miller a choisi l’Alabama parmi ses nombreux prétendants, dont la G League et la National Basketball League australienne. À quel point le choix a-t-il été difficile pour Miller ? Il a refusé une offre de l’État du Tennessee, entraîné par son cousin, Brian Collins.

Il a marqué un record de première année en Alabama de 41 points contre la Caroline du Sud en février.

Miller a été le joueur le plus utile du tournoi SEC après une moyenne de 20,3 points et 11 rebonds en trois matchs.

Il a été nommé All-American de la première équipe par l’Associated Press et a remporté les honneurs du joueur SEC de l’année, de la recrue SEC de l’année et de la première équipe All-Conference.

Le marché des paris sur le repêchage est fluide, nous sommes donc sûrs que ces chiffres changeront plusieurs fois avant jeudi. Restez à l’écoute de FOX Sports pour toutes les mises à jour sur les cotes NBA Draft.

