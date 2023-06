Brandon Miller et Cam Whitmore en tête de liste des meilleurs attaquants 1-and-done au repêchage

Brandon Miller est rapidement devenu un espoir de repêchage d’élite de la NBA lors de sa seule saison en Alabama.

Il est en tête d’affiche de la liste des attaquants de l’Associated Press et pourrait atteindre la deuxième place au classement général derrière le premier choix présumé Victor Wembanyama. Il existe d’autres perspectives uniques, telles que Cam Whitmore de Villanova, Jarace Walker de Houston et Taylor Hendricks de Floride centrale parmi les 10 meilleurs choix potentiels.

Voici un aperçu des meilleurs attaquants du repêchage:

BRANDON MILLER, Alabama

Forces: Miller, 20 ans, est passé de McDonald’s All-American à la première équipe AP All-American. L’attaquant de 6 pieds 9 pouces a récolté en moyenne 18,8 points et 8,2 rebonds tout en tirant 38,4% à partir de 3 points et 85,9% depuis la ligne de faute. Il a également montré sa capacité à jouer le dribble ou à attaquer la jante, ainsi qu’un jeu de qualité sur la défensive derrière la longueur pour chasser plusieurs positions. Il s’agit d’un mélange de tir, d’athlétisme et de taille adapté au jeu NBA d’aujourd’hui qui exige de la polyvalence sur l’aile.

Préoccupations : Il a besoin de volume sur un cadre de 200 livres pour gérer les bosses et le jeu physique aux deux extrémités. Il s’est évanoui tard après avoir subi une blessure à l’aine, notamment avec une moyenne de 9,3 points sur 8 pour 41 tirs (19,5%) et passant de 3 pour 19 à 3 points en trois matchs du tournoi NCAA, alors que le Crimson Tide est tombé dans le Sweet 16 bien qu’il soit la première tête de série.

Il y a aussi ses liens avec un important problème hors cour: une affaire de meurtre qui a conduit l’ancien joueur de Tide Darius Miles et un autre homme à être inculpés de meurtre qualifié. Un enquêteur de la police a témoigné en février que Miles avait envoyé un texto à Miller pour lui apporter son arme cette nuit-là. Miller n’a pas été accusé d’actes répréhensibles et a continué à jouer, bien que l’affaire en cours ait suscité un examen minutieux tout au long de la seconde moitié de la saison sur Miller et le programme de l’Alabama.

CAM WHITMORE, Villanova

Forces: Le McDonald’s All-American a commencé la saison en retard en raison d’une opération au pouce, mais est devenu l’étudiant de première année de Big East. Whitmore, qui aura 19 ans en juillet, a un cadre prêt pour la NBA (environ 6-6 sans chaussures, 235 livres) et un athlétisme pour attaquer le dribble. Il s’est classé à égalité au troisième rang de la moissonneuse-batteuse NBA en saut vertical maximum (40,5 pouces). Et il a tiré 37,3% sur 3s après être devenu partant pour les 20 derniers matchs.

Préoccupations : Il n’a tiré que 65,9% sur la ligne de faute en tant que partant et n’a pas systématiquement créé d’opportunités, ayant presque autant de matchs sans tentative (six) que ceux avec trois ou plus (sept).

JARACE WALKER, Houston

Forces: Le McDonald’s All-American a rejoint le programme Cougars de Kelvin Sampson basé sur la défense, le rebond et la ténacité – une formule généralement mieux adaptée aux joueurs plus âgés. Pourtant, l’attaquant 6-7 s’intègre parfaitement en tant que présence de 250 livres. Il a mesuré avec une envergure meilleure que 7-2 à la moissonneuse-batteuse NBA, classé à égalité au troisième rang du saut vertical debout (34,5 pouces) et à égalité au neuvième rang du saut vertical maximum (38,0). Walker, 19 ans, est assez fort pour se battre avec de plus gros adversaires et assez agile pour passer sur les ailes.

Préoccupations : L’AVC de Walker est toujours en développement. Il a tiré 34,7% à partir de 3 points et seulement 66,3% à partir de la ligne de faute.

TAYLOR HENDRICKS, Floride centrale

Forces: La recrue quatre étoiles a été une surprise, avec une moyenne de 15,1 points et 7,0 rebonds tout en tirant à 47,8% depuis le terrain et à 78,2% depuis la ligne. Notamment, il a tiré 39,4% derrière l’arc et n’a eu que quatre matchs sur 33 au cours desquels il n’a pas réussi à frapper un 3. Mesurant légèrement plus grand que 6-8 sans chaussures à la moissonneuse-batteuse, Hendricks a de l’athlétisme et de la longueur (mieux qu’un 7 -foot wingspan) qui pourrait l’aider à devenir un attaquant de puissance dans les deux sens pour le jeu au sol d’aujourd’hui.

Préoccupations : Le joueur de 19 ans a besoin de force pour un cadre élancé de 213 livres. Il a également affronté un adversaire du Top 25 de l’AP à deux reprises au cours de la saison, n’offrant qu’un aperçu de la façon dont il gère la compétition de haut niveau.

AUTRES À NOTER

BITE GRADEY: L’aile one-and-done du Kansas a réalisé 40,3% des 3-points comme un choix de loterie potentiel qui peut espacer le sol et potentiellement jouer en tant que garde. Le joueur de 19 ans a mesuré mieux que 6-6 sans chaussures à la moissonneuse-batteuse de la NBA, bien que ses minutes puissent dépendre de la façon dont il résiste défensivement.

BILAL COULIBALY : Le coéquipier de Wembanyama en France offre ses propres compétences intrigantes. Toujours à seulement 18 ans, l’aile athlétique 6-8 est une perspective de premier tour avec un potentiel de défenseur perturbateur et le potentiel d’être un tireur à 3 points de qualité.

GG JACKSON: Le joueur de 18 ans devait être la recrue n ° 1 du pays pour cette saison en Caroline du Nord. Au lieu de cela, il s’est reclassé pour s’inscrire tôt et a joué une saison parfois frustrante en Caroline du Sud. La perspective de premier tour a un cadre de 6-8 avec une envergure de près de 7 pieds, un athlétisme et un potentiel de création de tirs.

KRIS MURRAY: Le frère jumeau de la recrue des Sacramento Kings, Keegan Murray, a plus que doublé son score dans l’Iowa la saison dernière (20,2, contre 9,7). L’aile – qui mesurait près de 6-8 avec une envergure de près de 7 pieds à la moissonneuse-batteuse – aura 23 ans en août, a atteint 35% de ses 3 au cours des deux dernières saisons et pourrait aller dans la moitié arrière du premier tour.

Reportage de l’Associated Press.