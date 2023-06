Brandon Miller devient le grand favori pour devenir n ° 2 au classement général du repêchage de la NBA 2023, devant Scoot Henderson

Les rebondissements se poursuivent avec le choix n ° 2, maintenant à un jour du repêchage de la NBA 2023.

Après que Adrian Wojnarowski d’ESPN ait déclaré avec confiance que les Charlotte Hornets se concentraient sur la sélection de l’attaquant de l’Alabama Brandon Miller avec le choix n ° 2, le marché des paris a répondu du jour au lendemain en déplaçant Miller vers le favori écrasant pour être le deuxième choix malgré un certain scepticisme au cours du week-end. .

Les Hornets se préparent à sélectionner Brandon Miller au n ° 2 au classement général, par @wojespn: – Miller a impressionné Michael Jordan and Co. lors de son deuxième entraînement privé hier. – Charlotte préfère la coupe de Miller aux côtés de LaMelo Ball à Scoot Henderson. pic.twitter.com/P3dsnpCl2P – Evan Sidery (@esidery) 21 juin 2023

Une grande partie des questions autour de cette sélection est venue du fait que les Hornets ont utilisé le choix n ° 2 il y a deux ans sur LaMelo Ball, un meneur. Henderson projette d’être un manieur de balle principal et si Charlotte choisit l’ajustement, Miller est le joueur le plus facile à glisser dans la rotation.

Après avoir obtenu le deuxième choix au tirage au sort, Miller était devenu le favori pour être le choix n ° 2, mais au cours du week-end et pas plus tard que mardi, Henderson avait pris de l’ampleur alors que les deux joueurs étaient ramenés à Charlotte pour s’entraîner. à nouveau pour l’équipe et rencontrer le propriétaire sortant Michael Jordan. Cependant, il semble que Miller se soit solidifié comme choix, selon Wojnarowski.

Cette histoire continue de se développer mais au moment d’écrire ces lignes, Miller est à -400 (probabilité implicite de 80%) tandis que Henderson est à +200 chez DraftKings Sportsbook :

2023 NBA Draft No. 2 Overall Pick cotes

