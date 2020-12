Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc tirer une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Le compte à rebours des vacances est lancé!

Heureusement, nous avons recruté Brandon Marshall pour partager son expertise en matière de cadeaux afin que vous puissiez trouver un cadeau significatif pour tout le monde sur votre liste! Le meilleur conseil de Brandon pour le shopping des Fêtes?

« Gardez les yeux et les oreilles ouverts. Les cadeaux sont les plus gratifiants lorsque le destinataire se sent entendu », nous a expliqué le joueur retraité de la NFL. « Surprendre quelqu’un avec quelque chose dont il a vraiment envie ou besoin est le meilleur sentiment! »

Tout en offrant un Vélo Peloton ou vêtements de sport élégants est gratifiant, Brandon nous a rappelé la partie la plus importante de la période des fêtes: passer du temps avec ses proches!

« Ce que je préfère dans la célébration des fêtes est de ralentir et de passer du temps avec ma famille », hôte de podcast révélé. « Mes journées sont remplies de travail tout au long de l’année, alors les vacances me rappellent ce qui est le plus important pour moi, ma famille. »

Pour découvrir les choix de cadeaux de vacances gagnants de Brandon, faites défiler ci-dessous!