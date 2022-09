Brandon Fernandes annoncé comme capitaine du FC Goa pour ISL 2022-23

Brandon Fernandes, l’un des joueurs les plus anciens du FC Goa, portera le brassard de capitaine lors de la saison 2022-23 de la Super League indienne (ISL), a annoncé le club lundi.

L’international indien dirigera un groupe de 4 capitaines composé de Seriton Fernandes, Glan Martins et Marc Valiente.

Brandon a été enrôlé par les Gaurs lors du repêchage des joueurs Hero ISL avant la saison 2017-18 à l’âge de 23 ans. Le milieu de terrain offensif est depuis devenu de plus en plus fort avec le club, faisant 85 apparitions pour eux dans toutes les les cinq dernières saisons.

Rien que dans le Hero ISL, le natif de Goa a participé à 69 matchs pour le FC Goa. L’international indien est actuellement en tête de la ligue en termes de passes décisives pour un Indien avec 19 en plus de ses cinq frappes.

Le joueur de 27 ans a aidé le FC Goa à remporter son premier argenterie dans la Hero Super Cup en 2019. Il a enchaîné avec des contributions importantes en route pour aider le FC Goa à gagner le Hero ISL League Winners’ Shield en 2019-20 et la Coupe Durand. en 2021. Il faisait également partie intégrante de l’équipe qui est devenue la toute première équipe à représenter l’Inde en Ligue des champions de l’AFC l’année dernière, terminant la campagne avec deux passes décisives.

Plus tôt la saison dernière, le club l’avait inclus pour la première fois dans son groupe de direction. S’exprimant sur sa nomination en tant que capitaine du FC Goa, Brandon a déclaré: «C’est un honneur de diriger mon club à domicile dans le Hero ISL. De plus, c’est aussi un privilège d’avoir la confiance de mes coéquipiers. J’ai apprécié les responsabilités que j’avais au sein du groupe de capitaine la saison dernière. Et maintenant, j’ai hâte de relever les défis alors que nous nous dirigeons vers la nouvelle saison.

“Nous avons un grand groupe de joueurs qui travaillent tous vers le même objectif – qui est d’apporter le succès au club. Je suis ravi de les diriger et impatient d’explorer ce que nous pouvons faire ensemble sur le terrain cette saison à venir.

Carlos Pena, l’entraîneur-chef du FC Goa a également félicité le joueur de 27 ans pour sa nomination en tant que capitaine.

« Je suis très heureux pour Brandon car il a le mérite de ses coéquipiers, des gens qui travaillent dans le club et de tous les fans. C’est un bon exemple de loyauté et d’engagement et c’est une personne merveilleuse sur et en dehors du terrain. Avec son expérience et ses compétences, tous les joueurs de l’équipe peuvent chercher à apprendre de lui et à se développer en équipe », a-t-il déclaré.

L’ancien défenseur a également expliqué comment Seriton, Glan et Marc partageront également les responsabilités de leadership.

“Chacun d’entre eux a la capacité de diriger l’équipe, c’est pourquoi ils ont également été sélectionnés pour le groupe de leadership. Je voulais quelques capitaines et pas un seul, car cela facilite le partage des opinions et encourage la réflexion collective », a expliqué Pena.

