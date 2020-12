Avec des témoins qui regardaient derrière une vitre, Bernard, 40 ans, a été déclaré mort à 21 h 27, heure de l’Est.

Bernard a adressé ses derniers mots à la famille du couple qu’il a tué, parlant avec un calme saisissant à quelqu’un qui savait qu’il était sur le point de mourir. « Je suis désolé, » dit-il en levant la tête et en regardant les fenêtres de la salle des témoins. « Ce sont les seuls mots que je peux dire qui capturent complètement ce que je ressens maintenant et ce que je ressentais ce jour-là. »

Alors qu’il parlait avant de mourir, Bernard ne montra aucun signe extérieur de peur, de détresse ou d’appréhension, parlant lucidement et naturellement alors que des témoins regardaient derrière une vitre. S’exprimant depuis plus de trois minutes, Bernard a déclaré qu’il avait attendu cette occasion pour dire qu’il était désolé – non seulement à la famille des victimes, mais aussi pour la douleur qu’il a causée à sa propre famille. Plus tôt, il a dit à propos de son rôle dans le meurtre: « J’aimerais pouvoir tout reprendre, mais je ne peux pas. »

Bernard avait 18 ans quand lui et quatre autres adolescents ont enlevé et volé Todd et Stacie Bagley alors qu’ils se rendaient à un service du dimanche à Killeen, au Texas. Les exécutions fédérales ont été reprises par Trump en juillet après une interruption de 17 ans malgré l’épidémie de coronavirus dans les prisons américaines.

La mère de Todd Bagley, Géorgie, s’est entretenue avec des journalistes dans les 30 minutes suivant l’exécution, disant qu’elle voulait remercier Trump, le procureur général William Barr et d’autres personnes du ministère de la Justice d’avoir mis la famille à la porte. Elle est devenue émue lorsqu’elle a parlé des excuses de Bernard avant sa mort et d’un complice, Christopher Vialva, qui a été exécuté en septembre. «Les excuses et les remords… ont beaucoup aidé à guérir mon cœur», dit-elle, commençant à pleurer puis à se recomposer. « Je peux très bien dire: je leur pardonne. »

Alfred Bourgeois, un chauffeur de camion louisianais de 56 ans, est sur le point de mourir vendredi pour avoir tué sa fille de deux ans en lui cognant à plusieurs reprises la tête contre les vitres et le tableau de bord d’un camion. Les avocats de Bourgeois ont allégué qu’il était intellectuellement handicapé et donc inéligible à la peine de mort, mais plusieurs tribunaux ont déclaré que les preuves ne soutenaient pas cette affirmation.

Juste avant la date prévue de l’exécution, les avocats de Bernard ont déposé des papiers auprès de la Cour suprême pour faire cesser l’exécution, mais la Haute Cour a rejeté la demande, ouvrant la voie à l’exécution.

Bernard avait fait du crochet en prison et avait même lancé un groupe de crochetage dans le couloir de la mort dans lequel les détenus partageaient des modèles de fabrication de chandails, de couvertures et de chapeaux, a déclaré Ashley Kincaid Eve, une militante contre la peine de mort.

Les exécutions fédérales lors d’un transfert de pouvoir présidentiel sont également rares, en particulier lors d’une transition d’un partisan de la peine de mort à un président élu comme Biden opposé à la peine capitale. La dernière fois que des exécutions ont eu lieu pendant une période boiteuse, c’était pendant la présidence de Grover Cleveland dans les années 1890.

Les avocats de la défense ont fait valoir devant le tribunal et dans une requête en grâce de M. Trump que Bernard était un membre subalterne et subalterne du groupe. Ils disent que les deux Bagleys étaient probablement morts avant que Bernard n’aspire leur voiture de liquide à briquet et ne l’incendie, une affirmation qui contredit le témoignage du gouvernement lors du procès. Bernard, disent-ils, avait exprimé à plusieurs reprises des remords.

L’affaire a incité Trump à intervenir, y compris d’un procureur lors de son procès en 2000 qui affirme maintenant que les préjugés raciaux peuvent avoir influencé l’imposition par le jury presque entièrement blanc d’une condamnation à mort contre Bernard, qui est noir. Depuis, plusieurs jurés ont également déclaré publiquement qu’ils regrettaient de ne pas avoir opté pour la prison à vie.