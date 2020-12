Le gouvernement fédéral a exécuté Brandon Bernard jeudi soir après que la Cour suprême a rejeté un appel de dernière minute pour mettre un terme à l’exécution de Brandon Bernard malgré les appels de célébrités telles que Kim Kardashian.

Bernard, 40 ans, a reçu une injection mortelle à la prison fédérale de Terre Haute, dans l’Indiana, dans une rare exécution d’une personne qui était adolescente au moment du crime.

Il a été déclaré mort à 21 h 27.

L’exécution a été retardée à partir de 18 heures car son équipe juridique a poussé une défense de dernière minute, mais elle a été rejetée par la Cour suprême et autorisée à se poursuivre vers 20h30.

Le président Trump aurait encore pu accorder la clémence à Bernard pour mettre fin à l’exécution.

Tout au long de jeudi, il y a eu une vague de fond croissante de célébrités, dont Kim Kardashian, qui faisaient pression pour que l’exécution soit interrompue, comme illustré ci-dessus.

L’appel a été rejeté jeudi, permettant l’exécution immédiate

Au moment de l’annonce de la décision, l’avocat de Bernard a fait une déclaration déclarant que «ceux qui aiment Brandon» sont remplis d’une «colère juste et d’une profonde tristesse face aux actions du gouvernement fédéral en se suicidant».

«Brandon a commis une terrible erreur à l’âge de 18 ans. Mais il n’a tué personne et n’a jamais cessé de ressentir de la honte et de profonds remords pour ses actes dans le crime», a ajouté l’avocat Robert C. Owen.

«L’exécution de Brandon est une tache sur le système de justice pénale américain. Mais je prie pour que même après sa mort, Brandon fasse progresser son engagement à aider les autres en nous rapprochant d’un moment où ce pays ne tue pas inutilement et par malveillance de jeunes hommes noirs qui ne représentent une menace pour personne.

Bernard avait 18 ans lorsque lui et quatre autres adolescents ont enlevé et volé Todd et Stacie Bagley alors qu’ils se rendaient à un service du dimanche à Killeen, au Texas, en 1999.

Il serait le neuvième détenu fédéral mis à mort depuis juillet, lorsque le président Donald Trump a mis fin à une interruption de 17 ans des exécutions fédérales.

Bernard, photographié en 2016, a montré des remords pour son crime à l’âge de 18 ans

Et un peu plus d’une heure avant la date prévue de l’exécution, les avocats de Bernard ont déposé des papiers auprès de la Cour suprême pour la faire suspendre.

L’équipe juridique s’est également élargie pour inclure deux avocats de très haut niveau, Alan Dershowitz et Ken Starr.

Dershowitz est le professeur de droit à la retraite de Harvard qui faisait partie de l’équipe de défense de la destitution de Donald Trump et dont les clients comprenaient OJ Simpson, Claus von Bulow et Mike Tyson, tandis que Starr a également défendu Trump lors de la destitution et est surtout connu comme un avocat indépendant qui a mené l’enquête sur Bill Clinton.

Kardashian a mené jeudi un compte à rebours avant l’exécution de Bernard, affirmant dans une série de tweets récents que son « rôle était mineur par rapport à celui des autres adolescents impliqués ».

Elle a dit qu’elle lui avait parlé alors que son temps d’exécution approchait, le qualifiant de « l’appel le plus dur que j’ai jamais eu », mais qu’elle gardait toujours l’espoir que le résultat pourrait être changé.

« Je viens de parler à Brandon pour ce qui sera probablement la dernière fois. L’appel le plus dur que j’ai jamais eu. Brandon, altruiste comme toujours, se concentrait sur sa famille et s’assurait qu’elle allait bien. Il m’a dit de ne pas pleurer parce que notre combat n’est pas terminé », a-t-elle écrit.

Elle avait dirigé la vague de fond de célébrités appelant à l’arrêt de l’exécution

« Quand il m’a dit qu’il était claustrophobe et qu’ils lui ont proposé de lui donner une dose de sédatif pour le calmer avant de le mettre dans la chaise et qu’il ne voulait tout simplement pas paniquer, je l’ai littéralement perdu. J’ai dû couper mon téléphone pour qu’il ne m’entende pas pleurer comme ça », a ajouté la star de la télé-réalité.

«Nous n’avons pas dit au revoir car nous voulions espérer que nous reparlerions, nous vous avons dit de vous parler bientôt!

Les avocats de la défense ont fait valoir devant le tribunal et dans une requête en grâce de Trump que Bernard était un membre subalterne et subalterne du groupe qui a tué les Bagleys, un couple religieux de l’Iowa.

Ils disent que les deux Bagleys étaient probablement morts avant que Bernard n’aspire leur voiture de liquide à briquet et ne l’incendie, une affirmation qui contredit le témoignage du gouvernement lors du procès. Bernard, disent-ils, a exprimé à plusieurs reprises des remords.

« Je ne peux pas imaginer ce qu’ils pensent de la perte de leur famille », a déclaré Bernard à propos de parents de Bagley survivants dans une déclaration vidéo de 2016 du couloir de la mort. «Je souhaite que nous puissions tous revenir en arrière et le changer.

Il a également décrit avoir pris part à des programmes de sensibilisation des jeunes et embrassé la religion, en disant: «J’ai essayé d’être une meilleure personne depuis ce jour».

Bernard et son complice Christopher Vialva ont été condamnés à mort en 2000 après qu’un jury les ait reconnus coupables de détournement de voiture et d’assassinat de Todd et Stacie Bagley (ci-dessus), mariés à des pasteurs chrétiens de l’Iowa, sur la base militaire de Fort Hood au Texas l’année précédente.

L’affaire a incité Trump à intervenir, y compris d’un procureur lors de son procès en 2000 qui affirme maintenant que les préjugés raciaux peuvent avoir influencé l’imposition par le jury presque entièrement blanc d’une condamnation à mort contre Bernard, qui est noir.

Depuis, plusieurs jurés ont également déclaré publiquement qu’ils regrettaient de ne pas avoir opté pour la prison à vie.

Le ministère de la Justice a refusé de retarder l’exécution jeudi de Bernard, un autre détenu vendredi et trois autres en janvier, même après que huit responsables qui ont participé à une exécution le mois dernier ont été testés positifs pour le coronavirus.

Les huit exécutions fédérales en 2020, c’est déjà plus qu’au cours des 56 années précédentes combinées.

L’administration Trump prévoit quatre autres exécutions fédérales avant l’investiture du président élu Joe Biden.

Les exécutions fédérales lors d’un transfert de pouvoir présidentiel sont également rares, en particulier lors d’une transition d’un partisan de la peine de mort à un président élu comme Biden opposé à la peine capitale.

La dernière fois que des exécutions ont eu lieu pendant une période boiteuse, c’était pendant la présidence de Grover Cleveland dans les années 1890.