Brandin Podziemski répond aux critiques du groupe de rock des Warriors – NBC Sports Bay Area & California

Les Warriors entendent les rumeurs. Ils savent que ceux qui sont en dehors de l’organisation ont des doutes sur ce que l’équipe peut accomplir au cours de la saison NBA 2024-25.

Et même si les Warriors n’apprécient pas les critiques, ils sont convaincus que cela leur donnera de l’énergie lorsque la prochaine saison débutera fin octobre.

Brandin Podziemski, arrière de deuxième année de la NBA et chargé d’aider à maintenir la dynastie des Warriors au cours des dernières années, a parlé à Laura Britt de NBC Sports Bay Area des récents commentaires dans lesquels un entraîneur anonyme de la NBA comparait Golden State à un groupe de rock passé son apogée.

« Nous n’aimons pas entendre ça, mais nous aimons entendre que nous allons faire quelque chose que personne ne s’attend à ce que nous fassions », a déclaré Podziemski à Britt vendredi à Oracle Park après avoir pris un entraînement au bâton avant le match contre les Giants. « Ils ne pensent pas que nous sommes les Warriors que nous étions avant, et pour nous, je pense que c’est juste le meilleur sentiment de n’avoir rien à perdre sur le terrain, et de simplement sortir et prouver aux gens qu’ils ont tort.

« Je pense qu’il y a un groupe de gars avec cette mentalité qui s’épanouissent en prouvant que les gens ont tort, et je connais Steph [Curry] « C’est l’un de ces gars-là. Donc, juste d’être à ses côtés dans l’arrière-cour et en combinaison avec tous nos autres gars, nous sommes simplement ravis de prouver aux gens qu’ils ont tort. »

Après avoir remporté la finale NBA 2022 face aux Celtics de Boston, les Warriors ont perdu contre les Lakers de Los Angeles au deuxième tour des éliminatoires NBA 2023, puis ont été éliminés du tournoi de barrage de la Conférence Ouest 2024 par les Kings de Sacramento.

Les Warriors ont terminé à la 10e place de la division Ouest la saison dernière et aux yeux de la plupart des analystes, ils n’ont pas fait d’améliorations notables cette intersaison.

L’icône de la franchise Klay Thompson est parti pour les champions en titre de la Conférence Ouest, les Dallas Mavericks, après des négociations contractuelles controversées avec les Warriors.

Les vétérans Buddy Hield, Kyle Anderson et De’Anthony Melton ont été ajoutés à l’effectif, mais les Warriors semblent manquer d’un véritable deuxième marqueur derrière Curry. Andrew Wiggins et Jonathan Kuminga pourraient peut-être prendre le relais, mais Golden State ne le saura pas avant le début de la saison.

Podziemski a ses propres motivations personnelles, car il a été évoqué dans les rumeurs d’échange tout l’été. Mais les Warriors étaient réticents à se séparer de lui, même pour des All-Stars NBA confirmés. La pression et les attentes ont donc augmenté pour le produit de Santa Clara.

Mais Podziemski, Curry et les Warriors se nourrissent du fait de faire taire les sceptiques, et ce sera un scénario retentissant tout au long de la saison.

