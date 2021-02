Brandi Redmond quitte-t-elle les vraies femmes au foyer de Dallas?

La ligne biblique disait: « Et je leur donne jusqu’à ce qu’ils la vie éternelle; et ils ne périront jamais, et beaucoup ne les arracheront jamais de ma main. »

Un certain nombre de ses co-stars ont commenté le message, notamment Stéphanie Hollman, qui a écrit: « Je t’aime tellement et tu mérites d’être heureux. » Stephanie et Brandi sont les deux seuls membres de la distribution d’origine qui sont restés avec la série depuis ses débuts en avril 2016.

Kary Brittingham a partagé: « Brandi je t’aime tellement [sparkling-heart emoji] tu as mon soutien sur tout ce que tu décides [prayer-hands emoji] chanceux de t’avoir comme véritable ami. «

Entre-temps, D’Andra Simmons a ajouté: « Je t’aime! Que Dieu continue à vous bénir, vous et votre famille! »

Au milieu des spéculations, une source a dit à E! News Redmond «fait toujours partie de la production».

Brandi, qui joue dans la cinquième saison actuellement diffusée, s’est rendue dans un centre de bien-être l’année dernière après une réaction violente sur un clip vidéo refait à neuf dans lequel elle se faisait passer pour une femme asiatique.

