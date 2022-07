Brandi Maxiell, épouses de basket-ball, se confie à Jackie Christie

Joyeux lundi!

C’est une nouvelle semaine et nous sommes à quelques heures d’un tout nouvel épisode de “Basketball Wives” sur Vh1. Nous avons un extrait exclusif en avant-première pour votre plus grand plaisir — dès maintenant. Dans le clip, Brandi et Jackie ont du temps pendant le voyage pour parler de certaines des difficultés d’être des épouses avec des maris dans la ligue et Jackie reconnaît qu’elle fait face à de nouveaux défis maintenant que Doug est entraîneur. Brandi parle de Jason et les choses deviennent vulnérables lorsqu’elle commence à parler de la perte de son père. Découvrez le clip ci-dessous:

Pensez-vous que Jackie Christie a eu une mauvaise réputation au fil des ans ? Nous voyons maintes et maintes fois comment elle a été un endroit sûr pour les femmes quand elles traversent vraiment des choses, et nous le voyons ici même dans ce clip. La perte d’un parent est l’une des choses les plus difficiles à endurer pour de nombreuses personnes dans la vie. Nous ressentons vraiment pour Brandi en ce moment.

Voici à quoi d’autre s’attendre de l’épisode:

Les émotions éclatent parmi le groupe alors que Brooke tente de contrôler le voyage loin de Jackie. Une activité «envoûtante» prend Brandi au dépourvu, tandis que Brittish compte sur la fraternité pour se réconforter alors qu’elle lutte pour faire face à sa récente arrestation.

On dirait que ces femmes ont BEAUCOUP de choses à faire dans cet épisode.

Un tout nouvel épisode de “Basketball Wives” est diffusé ce soir, lundi 25 juillet à 20 h HE / PT sur VH1

Allez-vous regarder? Vous savez que nous le ferons !