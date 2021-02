Brandi Glanville a une nouvelle histoire à inclure dans la prochaine édition de ses mémoires Boire et tweeter: et autres erreurs de Brandi.

Le lundi 8 février, le Vraies femmes au foyer de Beverly Hills alun a fait une offre controversée à Armie Hammer dans les tweets supprimés depuis.

«Cher @armiehammer, tu peux avoir ma cage thoracique», a déclaré publiquement la star de télé-réalité. « comment continuez-vous à devenir de plus en plus chaud #letsbbq. »

La femme de 48 ans a répondu plus tard à la réaction négative de sa déclaration, affirmant: «Je ne suis pas désolée de ne pas la reprendre, c’était une blague f-king clairement j’ai besoin de ma cage thoracique mais peut-être qu’il peut en avoir une mes reins. «

Elle a ensuite ajouté que les critiques de ses tweets devraient «avoir des passe-temps».

Brandi a finalement fait marche arrière, supprimant tous les tweets et s’excusant auprès de ceux qu’elle aurait pu offenser. « Les gars, JE NE SAVAIS PAS l’étendue des allégations contre AH, » elle revendiqué. « Je viens de lire qu’il était en train de divorcer et pensait qu’il était sexy. Plus de gros titres pornographiques pour moi! J’ai appris ma leçon. »