Brandi Glanville poursuit Andy Cohen, Bravo sur le plateau

Les avocats de Brandi Glanville ont précédemment envoyé une lettre à Andy Cohen et Bravo. Charles Sykes/Bravo via Getty Images

Andy Cohen vient d’avoir un petit coup de chance.

Page Six a appris que, selon des sources proches de ses avocats, le dossier de Brandi Glanville contre Cohen et Bravo a été coulé par les allégations de harcèlement sexuel formulées. contre Glanville elle-même.

Au début de l’année dernière, des avocats influents de l’ancienne star de « Real Housewives of Beverly Hills » ont envoyé une lettre à Cohen et Bravo leur disant de se préparer à être poursuivis en justice pour une vidéo désormais célèbre que Cohen avait envoyée à Glanville en plaisantant sur le fait qu’il la voulait. pour le regarder faire l’amour.

Les avocats de Glanville se sont retirés du dossier contre Cohen, exaspérant le camp de Glanville. brandiglanville/Instagram

Mais des sources indiquent à Page Six que la relation entre Glanville et les avocats, Bryan Freedman et Mark Geragos, s’est effondrée – et il n’est actuellement pas prévu de donner suite à cette lettre en intentant une action en justice.

Des sources dans le camp de Glanville sont furieuses parce que – alors que Glanville est à court d’argent au milieu de sa rupture complexe avec Bravo – elles disent que Freedman et Geragos lui ont conseillé que si elle « gardait la tête baissée », elle ne prenait pas d’argent pour des vidéos Cameo personnalisées ou faire des apparitions médiatiques, elle avait de bonnes chances de gagner son procès.

Mais ensuite, ajoutent les sources, ils ont soudainement changé d’avis et lui ont dit qu’elle « n’avait pas de dossier ».

Plus tôt ce mois-ci, Glanville a tweeté : « Après un AN à me dire à quel point j’étais sur le point d’être riche et à quel point mon dossier contre BRAVO est solide, mes ‘avocats’ ont décidé que je n’avais plus de dossier. [and] coupe les ponts avec moi. #payé peut-être ?!? prétendument. » (Elle a ensuite supprimé le tweet).

Des sources proches des avocats ont déclaré à Page Six que les affaires de harcèlement contre Glanville avaient compromis son procès. Banque de photos NBCU/NBCUniversal via Getty Images

Mais des initiés du côté des aigles juridiques nous ont dit que, entre autres choses, la propre situation juridique de Glanville avait radicalement changé l’affaire depuis qu’ils s’en étaient saisis.

Depuis la vidéo de Cohen, Glanville a été accusé dans deux poursuites (toutes deux intentées par le même avocat au nom de plaignants différents) de harcèlement sexuel.

Aucune des poursuites n’est dirigée contre Glanville elle-même, mais accusent essentiellement Bravo et diverses sociétés de production qui travaillent pour Bravo d’avoir autorisé et même encouragé Glanville à harceler sexuellement d’autres membres de la distribution.

Gardez une longueur d’avance avec tous les thés exclusifs sur vos stars de télé-réalité préférées ! Inscrivez-vous à Virtual Reali-Tea avec Danny et Evan, notre newsletter incontournable ! Merci de votre inscription !

Bravo n’a pas encore répondu aux poursuites, et il n’est pas clair si les sociétés de production ont répondu.

(L’un a été déposé pour sa co-star de « Real Housewives Ultimate Girls Trip », Caroline Manzo, et l’autre a été déposé pour un homme qui est apparu comme majordome dans la série).

Glanville a nié tout harcèlement sexuel et des sources proches de la star de télé-réalité affirment que tout comportement risqué de sa part était simplement ce qu’on attendait d’elle en tant que membre du casting.

Caroline Manzo a poursuivi Bravo, alléguant que cela permettait à Glanville de la harceler sexuellement. Charles Sykes/Bravo via Getty Images

« Ces responsabilités publiques ont compliqué la situation et n’ont certainement pas encouragé Bravo à prendre ses affirmations au sérieux », a déclaré une source proche des avocats.

On nous dit que Glanville étudie la possibilité d’une représentation alternative, mais pour l’instant, l’affaire est en suspens.

Le cas de Glanville était une partie importante de ce qu’on appelle le « Reality Reckoning » défendu par l’ancienne star de « Real Housewives of New York » Bethenny Frankel.

En 2023, Geragos et Freedman ont écrit une lettre à Bravo et à d’autres dirigeants de télé-réalité, dont E! et NBC, promettant des conséquences pour les « mauvais traitements grotesques et dépravés » des acteurs.

Cohen a nié tout acte répréhensible et Bravo affirme qu’une enquête l’a innocenté. TheImageDirect.com

Mais on nous dit que l’échec du cas de Glanville ne signifie pas que le « calcul » s’essouffle déjà.

Un représentant de Geragos et Freeman nous a déclaré : « L’initiative Reality Reckoning est conçue pour lutter contre les mauvais traitements plus larges infligés aux stars de télé-réalité et à leur équipe dans plusieurs émissions, en mettant l’accent sur les dispositions contractuelles injustes et les problèmes systémiques. Cela n’a jamais été centré sur le cas d’un seul individu.

Ils ont ajouté : « Nous restons déterminés à faire progresser le changement dans ce domaine et sommes optimistes quant aux transformations positives que nous conduisons au sein de l’industrie. »

Comme Page Six l’a rapporté, le procès de Leah McSweeney a reçu une date pour une audience au tribunal sur les requêtes en rejet. Getty Images pour la Fondation Gabrielle’s Angel

Cohen a également été accusée de harcèlement sexuel lors d’un procès en février 2024 par l’ancienne star de « Real Housewives of New York » Leah McSweeney pour, entre autres, avoir parlé de ses seins à l’antenne.

Page Six a rapporté plus tôt ce mois-ci qu’un juge avait fixé une date d’audience dans cette affaire à laquelle le tribunal entendrait les arguments sur le rejet de l’affaire.

Cohen a vigoureusement nié tout acte répréhensible, et Bravo affirme qu’une enquête l’a innocenté de tout acte répréhensible.

Un représentant de Glanville n’a fait aucun commentaire.