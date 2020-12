Comment Brandi Glanville pourrait-elle ombrager The Sun, alias LeAnn Rimes?

Eh bien, demandez aux gens sur les réseaux sociaux et ils vous diront que ses tweets d’octobre étaient une fouille chez l’ex-mari Eddie Cibrianla femme de.

Quand Le chanteur masqué créé pour la première fois cet automne, le Vraies femmes au foyer alun a tweeté: « Je pense que le soleil est à 100% Leann Rimes #maskedsinger. Bien que mes enfants disent que non parce qu’elle leur a dit qu’elle ne ferait jamais cette émission parce que c’est tellement sous elle. »

Ses remarques ont suscité quelques critiques à l’époque, mais la mère est restée fidèle à ses armes tout au long de la saison, écrivant sur Twitter avant la finale de mercredi soir: « J’espère que la maman bonus de mes enfants The Sun Leanne Rines (sic) remporte le chanteur masqué ce soir Cracheur de feu. »

Et sa supposition s’est avérée correcte lorsque l’émission de téléréalité a couronné The Sun vainqueur de la saison quatre et que LeAnn a enlevé son masque. Jenny McCarthy et Nicole Scherzinger, ainsi que beaucoup sur les réseaux sociaux, soupçonnaient également LeAnn d’être le favori depuis le début.