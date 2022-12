Brandi Glanville fait allusion au retour de «RHOBH» avec Diamond à Noël – Hollywood Life Un site d’actualité internationale

Voir la galerie





Crédit image : Cindy Ord/Bravo

Brandi Glanville50 ans, a utilisé un cadeau de Noël spécial pour laisser un indice majeur sur son avenir sur Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills. L’ancienne star de Bravo a partagé une vidéo pour Twitter de sa main s’ouvrant pour dévoiler un diamant étincelant, suggérant qu’on lui a offert une place dans le RHOBH casting de la saison 13. “J’adore ce cadeau de Noël”, a écrit Brandi à côté de la vidéo du 26 décembre.

j’adore ce cadeau de noel pic.twitter.com/QvbBiwZxbY – Brandi Glanville (@BrandiGlanville) 27 décembre 2022

Les fans de Bravo se sont déchaînés sur la vidéo de Brandi alors qu’ils réagissaient à la possibilité que Brandi revienne à la prochaine saison de RHOBH. « Nous voulons que vous reveniez ! » un ventilateur tweetétandis qu’un autre m’a dit, “ne jouez pas avec nous comme si cette reine VOUS REVENEZ.” Plus de fans ont appelé Brandi à choisir un camp dans le drame entre Garcelle Beauvais et Sutton Stracke vs. Lisa Rina et Erika Jayne sur le spectacle.

Brandi était l’un des principaux acteurs des saisons 3 à 5 avant d’être renvoyée. Depuis lors, elle a fait quelques apparitions, notamment dans la saison 10, lorsqu’elle a lâché la bombe majeure avec laquelle elle aurait couché. Denise Richards. Denise a nié avec véhémence les accusations et a fini par quitter la série à cause du drame. Lisa Rinna n’a pas cru Denise, ce qui a détruit leur amitié.

Brandi a précédemment confirmé HollywoodLa Vie sur notre Faites attention, Puh-Lease ! podcast sur lequel elle reviendrait “absolument” RHOBH en tant que membre de la distribution à temps plein. “Bien sûr. Ce n’est pas que je voudrais jamais m’inscrire à temps partiel. Quand c’est ennuyeux, ils m’appellent. Ils disent : ‘Tu veux venir jouer quelques jours ?’ Je suis comme, ‘Bien sûr’ », a déclaré Brandi en juin. La maman de deux enfants a également expliqué qu’elle voulait RHOBH pour “revenir à un endroit où c’est à nouveau vraiment authentique.”

Bravo n’a confirmé aucune décision de casting pour la prochaine saison de RHOBH. C’est toujours en l’air qui du casting de la saison 12 – qui comprenait également Kyle Richards, Dorit Kemsley, Cristal Kung Minkoff, Diana Jenkinset ‘ami de’ Kathy Hilton – sera de retour pour la saison 13.

