Brandi Glanville et Caroline Manzo quittent RHUGT tôt après des baisers – Hollywood Life

Crédit d’image : Charles Sykes/Bravo

Il y a eu beaucoup de spéculations au cours du week-end, et maintenant, PERSONNES a confirmé que Brandi Glanville50, et caroline Manzô61 ans, a en effet quitté la quatrième saison de Le voyage ultime des filles de Real Housewives de bonne heure. Trois sources ont déclaré au média que pendant que les dames tournaient à Marrakech, au Maroc la semaine dernière, Brandi a embrassé Caroline plusieurs fois sans son consentement.

“C’était indésirable”, a déclaré une source PERSONNES. « Et la détresse de Caroline à ce sujet n’a pas semblé arrêter Brandi. Les choses se sont intensifiées et des limites physiques auraient été franchies, ce que Caroline a jugé sérieux et inconfortable.

Après l’incident, les producteurs auraient rapporté ce qui était arrivé aux supérieurs. Le tournage s’est poursuivi cette nuit-là et le lendemain matin, et lorsque Brandi a pris conscience des sentiments de Caroline, elle s’est excusée par SMS. Mais le mal était déjà fait – une décision a été prise de retirer Brandi du voyage plus tôt. “Le comportement de Brandi était inapproprié”, a déclaré l’une des sources, “alors on lui a demandé de partir”, à l’insu de Caroline.

Caroline a également décidé qu’elle ne voulait plus filmer, alors elle a quitté la série plus tard dans la nuit. “Elle avait besoin de traiter cela en dehors de l’environnement de la télé-réalité”, a déclaré l’une des sources.

Les RHONJ co-stars de l’alun Vicki Gunvalson, Eva Marcille, Phaedra Parks, Camille Grammer, Alex McCord et Gretchen Rossi, ainsi que des producteurs, auraient soutenu sa décision de partir plus tôt. Le tournage s’est poursuivi sur la série et s’est terminé le 28 janvier. HollywoodLa Vie a contacté Peacock, mais ils ne commentent pas ce rapport.

Le spectacle, qui n’a pas encore de date de première, servira de retour de Caroline à la De vraies femmes au foyer univers, alors qu’elle partait RHONJ en 2013 après la saison 5. Elle a joué dans Manzo’d avec des enfantsune émission dérivée avec son mari Al et leurs trois enfants, Albie36, Lauren34, et Chris, 33 ans, mais qui a cessé d’être diffusée en 2016, cela fait donc plus de six ans que Caroline n’a pas filmé une émission de téléréalité. Brandi, d’autre part, a été vu dans d’autres émissions comme Celebrity Apprentice, Celebrity Big Brother, Célèbre célibataire, Mes règles de cuisine et de paon Les traîtres depuis qu’elle est partie RHOBH en tant que membre de la distribution à temps plein en 2015.

Saison 3 de RHUGTqui met en vedette RHONY Léa McSweeney, RHOP Gizelle Bryant et Candice Dillard-Bassett, RHOSLC Chauffage Homosexuel et Whitney Rose; RHOA Porsha Williams et RHOM Alexia Echevarria et Marysol Pattonn’a pas encore de date de sortie, mais elle est prévue plus tard cette année.

