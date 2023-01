Brandi Glanville donne des baisers “non désirés” à la “femme au foyer” mariée du New Jersey qui a fui le tournage: rapport

Brandi Glanville et Caroline Manzo ont quitté “The Real Housewives Ultimate Girls Trip”.

Glanville aurait donné à Manzo des baisers “non désirés” tout au long du tournage nocturne à Marrakech, au Maroc, la semaine dernière, selon le magazine People, citant trois sources proches de l’émission.

“C’était indésirable”, a déclaré une source au point de vente. “Et la détresse de Caroline à ce sujet n’a pas semblé arrêter Brandi. Les choses se sont intensifiées et des limites physiques auraient été franchies, ce que Caroline jugeait grave et inconfortable.”

La source a noté que la production avait signalé l’incident aux supérieurs impliqués dans l’émission, mais la série a continué à tourner cette nuit-là et jusque dans la matinée.

Glanville aurait pris conscience de l’inconfort de Manzo et s’est excusé le lendemain matin par SMS.

Une autre source a déclaré au point de vente que même si Glanville s’excusait, on lui demandait toujours de quitter la série. “Le comportement de Brandi était inapproprié”, a déclaré la source. “Alors on lui a demandé de partir.”

Pendant ce temps, Manzo aurait pris la décision de quitter “l’Ultimate Girls Trip” par elle-même. “Elle avait besoin de traiter cela en dehors de l’environnement de la télé-réalité”, a déclaré une source.

Vicki Gunvalson, Eva Marcille, Camille Meyer, Phaedra Parks, Alex McCord, Gretchen Rossi et l’équipe de production auraient soutenu la sortie de Glanville.

Glanville n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

Glanville s’est rendu sur Instagram samedi pour partager une image d’un chameau du voyage. “Bon Soir Maroc”, a-t-elle écrit en disant “Bonsoir” en français. Glanville a ajouté des emojis au cœur rouge et “SHUKRAN” qui est le mot arabe pour “merci”.

En 2015, Glanville a quitté les “Real Housewives of Beverly Hills” après la cinquième saison de l’émission. Elle est revenue à la série en tant qu’amie au fil des ans et est apparue dans d’autres séries de télé-réalité, notamment “Celebrity Apprentice” et plus récemment, “The Traitors”. Manzo a quitté “RHONJ” en 2013 après la saison 5, et a ensuite joué dans “Manzo’d with Children” jusqu’en 2016.

La date de sortie de la saison 4 de “Real Housewives Ultimate Girls Trip” n’a pas été annoncée.

Les représentants de Glanville et Manzo n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.