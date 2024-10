Brandi Carlile et les jumeaux Hanseroth dans « Vera » et Joni Mitchell

Brandi Carlile est pointilleuse sur les voix – « très pointilleuses », dit-elle, « et étranges et spécifiques » – ce qui explique probablement pourquoi elle s’entoure des mêmes depuis plus de 20 ans.

Depuis le début des années 2000, l’auteure-compositrice-interprète de l’État de Washington a écrit, enregistré et joué en tant que membre du groupe de trois personnes qu’elle appelle Brandi Carlile avec Tim et Phil Hanseroth, frères jumeaux identiques qui jouent respectivement de la guitare et de la basse, et ajoutent voix d’harmonie derrière l’instrument à couper le souffle de Carlile.

« Il est pointu, honky et dur », dit Carlile un après-midi récent, en hochant la tête vers Phil. « Et il est fou, bas et doux », ajoute-t-elle en hochant la tête vers Tim. « L’un ressemble à Cat Stevens, l’autre à Chris Cornell, et ensemble, ils ne sonnent que comme les jumeaux. »

Dit Tim avec un sourire : « C’est quelque chose où nous pouvons tous les deux avoir l’impression que nous avons reçu le meilleur côté du compliment. »

Aujourd’hui, après sept albums studio Carlile – et 10 nominations aux Grammy Awards, dont plusieurs nominations pour l’album et la chanson de l’année – les frères et sœurs se lancent seuls avec un premier LP, « Vera », attribué aux Hanseroth Twins.

Eh bien, presque tout seul : Carlile a été productrice exécutive sur l’album, qui équilibre des ballades minutieusement choisies avec des numéros folk-rock majestueux, et cette année, elle a demandé aux frères d’ouvrir des concerts pour elle sur la route. (Carlile contribue également aux chœurs de l’émouvant « I’ll Always Know I Do ».) Pourtant, « Vera » offre une vitrine bienvenue de la connexion musicale profonde des Hanseroth.

Carlile et les jumeaux se sont assis récemment après-midi au Sunset Marquis pour discuter de l’album et de leurs carrières entrelacées – et pour anticiper les concerts qu’ils joueront avec Joni Mitchell au Hollywood Bowl les 19 et 20 octobre.

Il y a quelques années, Tim, tu m’as dit que Brandi a un interrupteur qu’elle actionne lorsqu’elle monte sur scène pour accéder à sa diva intérieure. Brandi, en quoi les jumeaux sont-ils différents devant un public et non ?

Brandi Carlile : C’est un peu ce que je voulais découvrir. Dans notre groupe, il n’y a pas de différence : ces gars-là porteront ces pantalons moulants pour faire des travaux de jardinage. Par eux-mêmes, ils doivent trouver un personnage sur lequel s’installer, c’est celui qu’ils sont sur scène. Ils doivent parler entre les chansons, pour commencer.

Tim Hanseroth : On ne dit pas grand-chose sur scène avec Brandi.

Carlile : Tu ne dis rien !

Qu’est-ce que Brandi vous a appris au fil des années sur le spectacle ?

Tim : Oh, mon Dieu, tout. Elle a un tel sens avec les mots et elle sait comment attirer les gens dans son histoire.

Carlile : Ils m’ont regardé apprendre à faire ça. Je me souviens être sorti et faire la première partie de Howie Day et Ray LaMontagne au tout début, et être monté dans la camionnette à la fin de la soirée et avoir dit : « Les gars, je ne suis tout simplement pas en train de percer – je dois apprendre à parler entre ces deux-là. chansons. » Ensuite, nous sommes partis en tournée avec Shawn Colvin, qui parle tout le temps, et j’ai commencé à apprendre le timing comique.

Brandi, vous avez rencontré les jumeaux pour la première fois alors qu’ils jouaient dans leur ancien groupe de rock, les Fighting Machinists.

Carlile : Ils étaient célèbres à Seattle. Tout le monde savait qui ils étaient.

Le fait qu’ils soient jumeaux faisait-il partie de l’appel ?

Carlile : C’était incroyablement cool, le charisme de leur identité. Ils avaient des coupes de cheveux blondes, de superbes tatouages, des rails fins, et ils ressemblaient à des mannequins. La première fois que je les ai vus, c’était de l’autre côté de la pièce, dans un bowling. J’étais déjà sortie du placard, une petite gouine, et je me souviens avoir dit à ma sœur, qui est maintenant mariée à Phil, que je lui disais : « Regarde ces deux-là. » On aurait dit qu’ils avaient quitté la couverture du magazine Seventeen.

Phil Hanseroth : J’aurais aimé le savoir à l’époque.

Carlile : Ils ne ressemblaient tout simplement pas à tout le monde. Ils étaient scintillants – de la poussière de fée s’en échappait partout où ils allaient.

Pourquoi cela n’est-il pas arrivé aux Fighting Machinists à l’extérieur de Seattle ?

Tim : Nous étions un groupe formidable, mais nous étions très bruyants et nous avions très peu de choses à dire. Nous avions ces deux gros stacks Marshall et ce magnifique mur de sons grunge, mais il n’y avait pas une tonne de substance émotionnelle là-dedans.

Je ne suis pas sûr que cela ait été un obstacle pour Candlebox.

Carlile : Le batteur de Candlebox a été notre batteur pendant un moment. J’habitais chez lui.

Tim : Je ne pense tout simplement pas que nous ayons encore gagné notre vie pour vraiment écrire une chanson qui créerait un lien émotionnel avec les gens.

Carlile : C’était aussi la toute fin de [the ’90s Seattle rock frenzy]. Ils fermaient les fenêtres des maisons de disques du centre-ville de Seattle. Cela changeait et les jumeaux ne sont tout simplement pas arrivés à temps. Dieu merci.

Vous aviez tous les deux la vingtaine lorsque le groupe s’est séparé. Est-ce que cela vous semblait assez jeune dans les années rock’n’roll pour trouver une nouvelle voie ?

Tim : Absolument.

Carlile : Ils se sont même un peu séparés, tous les deux. Phil a rejoint un groupe punk de Philadelphie appelé The New Black. Et Tim et moi avons commencé à nous lier musicalement. Mais tout le temps, je me disais : « Il faut qu’on aille chercher ton frère. » Phil disait : « Je ne sais pas… »

Phil : Eh bien, vous avez appelé un soir et vous faisiez la première partie de Vienna Teng ou quelque chose du genre. Je me disais : « Mec, j’étais en train de m’embrasser avec une nana au milieu de la rue à Portland. »

Carlile : C’était aussi bizarre qu’un bassiste rejoigne deux guitaristes acoustiques – même si je pense que c’est la pierre angulaire du son de notre groupe maintenant. Cela rendait ses lignes de basse vraiment mélodiques, uniques et étranges.

Brandi Carlile et Tim et Phil Hanseroth dans les coulisses du festival de musique Ohana à Dana Point en 2021. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Vous avez dit que la création de « Vera » était née d’une décision de mettre un terme aux tournées de Brandi pendant un certain temps.

Tim : Cela a commencé comme un passe-temps lié au COVID que nous avons finalement mis de côté. Puis, quand nous avons décidé de passer moins de temps en tournée, nous avons pensé que c’était le bon moment pour le reprendre. Mais c’est aussi l’occasion d’aller apprendre des choses qu’on pourra rapporter au groupe Brandi Carlile.

Carlile : Nos véritables périodes de croissance ont toujours été celles où nous avons pris un risque qui menaçait la forme de notre trio.

Quel est un exemple précédent ?

Carlile : [Producer] Dave Cobb écrivant « La blague» avec nous. C’était la première fois qu’une autre personne signait notre petit accord, et à l’époque, je pense que personne ne savait comment lui faire de la place. Nous avons été impénétrables envers les batteurs. Nous avons aliéné les épouses et les membres de la famille [laughs]: «Je ne traîne pas avec Brandi et ces putains de jumeaux. Ces gars-là ne laissent personne participer à leurs blagues. Ils ne laissent personne entrer dans leurs chansons. Mais nous n’avons pas besoin de garder la forme. Nous pouvons faire ces choses, puis revenir directement à notre triangle.

Tim et Phil, vous n’avez pas grandi immergés dans le monde de la musique Roots dans lequel vous avez trouvé votre place avec Brandi. Comment s’est passée l’absorption de cette tradition ?

Tim : C’était comme trouver un autre livre dans la série des encyclopédies. Nous avons toujours aimé Gordon Lightfoot et certains trucs folk. Mais comme Johnny Cash ? Avant de rencontrer Brandi, c’était juste un nom que j’avais entendu. Je n’ai jamais écouté ça en grandissant – même pas de près. Je ne me souviens pas vraiment avoir entendu une chanson country, à l’exception peut-être de « The Devil Went Down to Georgia ».

Carlile : Ils disaient aussi : « Nous n’écoutons pas de musique féminine. » Ils n’étaient pas misogynes – ils n’avaient tout simplement pas entendu grand-chose. Je me disais: « Ça va être une super balade en van, alors, parce que nous allons parcourir toute la programmation de Lilith Fair au cours des trois dernières années. »

Phil : Je me souviens d’Emmylou Harris que j’ai entendue pour la première fois en 2005 ou quelque chose du genre.

Carlile : J’ai joué Indigo Girls pour eux : « Écoutez les harmonies, les gars, c’est comme Simon et Garfunkel, mais ce sont des lesbiennes. »

« Vera » comprend une très jolie reprise de « A Little Respect », le grand succès synth-pop de la fin des années 80 d’Erasure. À mon avis, Erasure n’a jamais été aussi important, du moins aux États-Unis, qu’il aurait dû l’être. Pourquoi donc?

Phil : Ils étaient en avance sur leur temps et les gens n’étaient pas prêts.

Carlile : En avance sur leur temps à bien des égards : spirituellement, musicalement, technologiquement. Quand j’étais jeune et que je n’avais pas beaucoup accès à la culture pop, je ne le savais pas [singer] Andy Bell était moins important que Freddie Mercury. Mais ils étaient bien plus camp que Queen.

Phil, avez-vous réagi à l’aspect camp lorsque vous avez découvert Erasure ?

Phil : Je ne suis pas sûr d’y avoir vraiment pensé.

Carlile : Eh bien, le genre de camp de Phil.

Tim : Il porte une chemise en maille.

Phil : Je n’ai jamais été expulsé d’un endroit parce que j’étais trop masculin, je vais vous le dire.

Carlile : Tu te souviens qu’on te taquinait à propos de tes jambes croisées tout le temps ?

Phil : En fait, tu m’appelais Bitch Lips.

Carlile : Il avait toujours son putain de ChapStick et il faisait toujours ses lèvres. On prendrait des photos pour un fan : « Attends, attends… »

Vous vivez tous les trois avec vos familles dans des maisons séparées dans ce que vous appelez un complexe près de Seattle. Visiblement, vous croyez en ses bienfaits. Quel est l’inconvénient ?

Carlile : Que personne ne peut bouger.

Phil : Si une personne bouge, tout s’effondre [laughs].

Carlile : Le seul véritable inconvénient auquel je puisse penser est que la montagne que nous regardons tous est en train de la couper à blanc en ce moment. Nous avons donc affaire à une taupinière. Mais il redeviendra vert un jour.

Auriez-vous imaginé, étant enfant, que vous vivrez de cette façon ?

Tim : Honnêtement, oui, dans le meilleur des cas. Je pense en fait que c’est la façon dont les gens sont censés vivre : plus proches, plus communautaires. Les gens coexistent ainsi depuis 200 000 ans ou plus.

Carlile : Je peux me sentir un peu idiote en tant que femme d’une quarantaine d’années expliquant aux gens que tous ceux que j’aime sont au-dessus de moi. Mais pas assez bête pour le changer. C’est parce que nous vivons les uns sur les autres que je fais un peu plus d’efforts pour que nous trouvions notre voie dans le monde en tant qu’individus. J’écris un autre livre. Ils ont fait cet album. Tim a failli essayer les putains de Smashing Pumpkins.

Tim : Ils ont un bien meilleur guitariste qu’ils n’auraient eu avec moi. Je ne sais pas si j’aurais tenu le coup de toute façon.

Carlile : Il n’a pas finalement essayé parce qu’ils cherchaient quelqu’un pour plus qu’une tournée.

Tim : Gros engagement.

Je ne peux pas vous laisser partir sans dire quelque chose à propos de Joni Mitchell au Bowl.

Carlile : Le thé que je peux dire, c’est que j’ai passé ces cinq ou six dernières années sur le siège passager avec Joan, et dans ce cas, je suis sur la banquette arrière. Elle a choisi d’apprendre des chansons que je n’avais jamais entendues auparavant, et qui ont été un défi incroyable pour nous tous. Ça va être un long spectacle. Elle veut donner à chacun une représentation complète de qui elle est vraiment et de ce que sa carrière a accompli. C’est différent de [Mitchell’s shows at the Newport Folk Festival and the Gorge Amphitheatre] – ça va être encore plus fou. Je la vois être inspirée d’une manière que je n’ai jamais vue auparavant. Et nous avons des personnes qui ont rejoint la fête et qui ne sont qu’une source d’inspiration pour regarder le travail.

Phil : Probablement la moitié des chansons de notre prochain album auront des accordages bizarres à cause de notre travail avec elle.

Carlile : Il doit faire [bassist] Jacques [Pastorius’ parts] sur des chansons où Jaco triplait sa basse. Phil doit jouer tous les coups – et ne pas énerver Joni en attendant.

Phil : Vous ne pouvez rien obtenir d’elle.