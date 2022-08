Brandee Evans apporte l’expérience Mercedes à la tournée de Teyana Taylor

Une véritable expérience Mercedes !

Étoile “P-Valley” Brandée Evans a apporté l’expérience Mercedes à Teyana Taylorc’est Le dernier pétale de rose 2… Tournée d’adieu Première au Hollywood Palladium de Los Angeles, Californie.

Et oui, c’était aussi glorieux que nous l’avions imaginé.

Comme prévu, Teyana a parcouru ses tubes et a sorti King Combs pour une pause dansante éblouissante lors de sa performance “How You Want It”.

Elle a également surpris la foule avec une apparition d’Iman et Junie avant de clôturer le spectacle avec le banger intemporel “Rose In Harlem”.

Jetez un coup d’œil à certaines sélections de l’émission ci-dessous :

Cela survient des mois après qu’elle a brisé les médias sociaux lorsqu’elle a fait tournoyer ses gâteaux souples sur des méchants rougissants YungMiami et Rubis Rose qui a semblé apprécier à fond le moment super sexy.

L’événement étoilé a présenté des performances surprises de Big Sean, Roi Peignesmon mari Imane Shumpertet fille super cool Junie mais c’est la lap dance désormais légendaire (capturée sous tous les angles imaginables) qui a fait vibrer tout le monde.

Avec un potentiel illimité, nous sommes ravis de voir ce qu’elle fait après s’être éloignée de la musique.

“Je vois peut-être comment mon message peut passer, mais en même temps, j’ai l’impression que c’est un peu égoïste de dire : ‘Et vos fans ? Faites-le pour vos fans », a déclaré Taylor dans une vidéo publiée sur son Instagram. “Bébé, je dois le faire pour ma santé mentale. Je dois le faire pour ma santé émotionnelle. Je dois le faire pour mes enfants, afin que je puisse rester en vie pour mes enfants. Jusqu’à ce que je sois libre, jusqu’à ce que je puisse obtenir [Def Jam] pour me libérer, oui je veux prendre ma retraite. Je ne veux plus faire ça.

Produit par Live Nation et Femme It Forward, la deuxième partie de la tournée de 18 villes se poursuit à Anaheim ce soir à House of Blues avant de s’étendre à travers les États-Unis et l’Europe et de se terminer à Paris, en France, au Bataclan le jeudi 8 septembre.