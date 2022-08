Branchez-vous et profitez du centre-ville de Kelowna

Les conducteurs de véhicules électriques (VE) ont deux nouvelles bornes de recharge dans les stationnements du centre-ville de Kelowna.

Au Memorial Parkade, deux nouveaux chargeurs de niveau 2 sont maintenant disponibles au deuxième étage du Memorial Parkade, et au Library Parkade, deux chargeurs de niveau 2 sont situés au premier étage et cinq chargeurs de niveau 1 peuvent être utilisés au quatrième étage.

« Les véhicules électriques représentent une occasion importante de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution de l’air provenant des transports », a déclaré le maire Colin Basran. “Ces bornes de recharge permettront aux gens de se garer, de se brancher et de retourner à un véhicule chargé après avoir passé du temps à explorer les nombreuses commodités du centre-ville.”

Des installations similaires dans le Chapman Parkade et d’autres terrains et installations de la ville sont prévues au cours de l’année à venir.

Les véhicules électriques et autres véhicules zéro émission, tels que les hybrides rechargeables et les véhicules électriques à pile à combustible, représentaient 13 % de toutes les ventes de véhicules légers neufs en Colombie-Britannique en 2021, selon la mise à jour sur les véhicules à émission zéro publiée par le province ce printemps.

« L’expansion du réseau de recharge à Kelowna soutient les objectifs de croissance et de réduction des émissions, en particulier en Colombie-Britannique, où 98 % de la production d’électricité est de l’énergie propre », a déclaré Basran. « En termes de leadership par l’exemple, la ville s’est engagée à réduire les émissions de notre propre flotte. La ville s’est engagée à convertir 10 % de notre flotte de véhicules légers en véhicules électriques d’ici 2023, en attendant la disponibilité des stocks.

La flotte de la ville comprend actuellement 18 véhicules électriques et 20 hybrides dans la flotte légère, deux mélangeurs de compost électriques et un bouteur de décharge hybride.

