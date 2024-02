Branches et rochers de la maison / Ruptura Morlaca Arquitectura

© Oscar Moscoso

Zone: 155 m²

155 m²



Année:



2021



Photographies



Fabricants : 3D MAX, Adobe, Archicad, Ciment Atenas, Graiman, Importer



Architecte principal :



Paul Chango, Caroline Bravo



© Oscar Moscoso

Description textuelle fournie par les architectes. L’essence de notre proposition tourne autour de l’intégration d’une résidence dans le cadre naturel serein de la montagne Nulti, une paroisse rurale du canton de Cuenca, en Équateur. Notre intention première était de respecter et de préserver le dialogue naturel entre les arbres existants et la montagne, éléments distinctifs de ce paysage idyllique.

© Oscar Moscoso

Inspirés par l’architecture de “La Casa de las Palomas”, une construction coloniale enracinée dans le centre historique de Cuenca, connue pour ses trois cours intérieures qui mélangent la nature et mettent en valeur des peintures murales avec des paysages extérieurs, nous interprétons ces visuels comme une expression de liberté de confinement. Conceptuellement, nous avons choisi de diviser et de fusionner de manière créative cette maison avec la montagne environnante, dans le but de cultiver un authentique lien introspectif entre l’habitant et la nature.

© Ruptura Morlaça

Nous avons conçu une plateforme en béton armé s’étendant vers les arbres existants, accompagnés de roches grises qui flottent délicatement, se rapprochant de la montagne pour former trois cours. Ces cours se transforment en décors où la vie et les éléments s’entremêlent en tant que protagonistes. Les murs, en plus d’élargir les limites, remplissent des fonctions pratiques en empêchant la lumière directe du soleil, en maintenant la rétention de chaleur et en assurant l’intimité à l’intérieur.

© Ruptura Morlaça

© Ruptura Morlaça

Les espaces privés trouvent leur place dans une structure grise à deux niveaux, perforés de grandes fenêtres permettant à la lumière naturelle d’inonder l’espace, établissant une connexion harmonieuse avec les différentes cours et arbres.

© Oscar Moscoso

© Oscar Moscoso

Dans l’intégration d’un abat-jour structuré en acier, une poutre en treillis de 18 mètres, recouverte de tôles de fer noir, soutient à la fois la dalle de l’étage supérieur et la structure du toit recouverte de tuiles en brique, éléments contribuant au tissage d’une couche supplémentaire de nature superposée.

Plan d’étage

Esquisser

Section

En libérant et en intégrant l’espace entre les pièces accumulées, nous réalisons la création d’une dissolution spatiale et intemporelle où l’intérieur et l’extérieur s’entrelacent harmonieusement, s’estompant progressivement entre les branches et les rochers.