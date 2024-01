Branche d’olivier? – Journal – DAWN.COM

OSEZ un espoir ? La récente ouverture d’Imran Khan en faveur du « dialogue » apparaît comme un phare de réconciliation potentielle dans un paysage politique de plus en plus chargé de rhétorique venimeuse et de positions durcies. Cependant, l’ambiguïté qui entoure les destinataires de ce dialogue soulève des questions.

Historiquement, M. Khan, en tant que leader du PTI, a adopté une position inflexible contre tout engagement avec d’autres factions politiques – au point qu’il a dit un jour qu’il pouvait parler au groupe militant TTP, mais pas aux « voleurs ». Une telle histoire nous amène à nous demander : avec qui souhaite-t-il désormais converser, et qu’est-ce qui a provoqué ce changement soudain ?

Le refus de M. Khan de s’engager avec d’autres entités politiques malgré leur volonté de parler a été une caractéristique de sa carrière politique. Son discours a non seulement creusé le fossé entre le PTI et les autres partis, mais a également contribué à un environnement politique fragmenté. De telles divisions ne sont pas quelque chose que le Pakistan peut se permettre. Par conséquent, ce nouveau désir d’initier un dialogue, bien que vague, doit être accueilli avec prudence, tout en étant scruté pour son authenticité et son orientation.

Pour que le dialogue serve l’intérêt de la nation, il doit être ancré dans l’esprit de démocratie, impliquant les acteurs politiques du pays. L’histoire a montré que la stabilité et le progrès proviennent d’efforts de collaboration entre entités politiques, et non de décisions unilatérales ou d’alignements avec des institutions apolitiques. Il est impératif que le chef du PTI incarcéré précise que son appel au dialogue n’est pas une tentative voilée de négocier avec l’establishment, mais un véritable effort pour combler les écarts avec les autres partis politiques.

Qualifier les opposants politiques – qui ne sont que cela, et non des ennemis à vaincre – comme indignes du dialogue n’a pas fait grand-chose dans le passé pour favoriser l’environnement crucial pour le discours démocratique. Pour que la nation puisse avancer, il est essentiel que les dirigeants politiques se débarrassent de leur animosité et s’engagent dans un dialogue constructif, en donnant la priorité à l’intérêt national plutôt qu’aux agendas personnels ou partisans.

Il incombe désormais à M. Khan d’élucider ses intentions. C’est l’occasion pour lui de faire preuve de sens politique en tendant un rameau d’olivier à ses adversaires, ouvrant ainsi la voie à une résolution commune des innombrables défis du Pakistan. Le succès d’une offre de dialogue dépend de son caractère inclusif et transparent. Dans l’intérêt de la santé démocratique de la nation, ce dialogue – s’il a lieu un jour – ne doit pas être une chambre d’écho mais une plateforme pour un véritable engagement entre tous les acteurs politiques.

Pendant ce temps, les rivaux de M. Khan, notamment le PPP et le PML-N, doivent répondre positivement à toute ouverture sincère de sa part, plutôt que de se lier à des éléments extérieurs au domaine politique. De nombreux exemples démontrent que c’est par le dialogue, et non par la discorde, que les nations tracent le chemin de l’unité et de la force. Cette nation attend qu’un nouveau chapitre de maturité politique et d’inclusion s’ouvre.

Publié dans Dawn, le 21 janvier 2024