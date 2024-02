Branche de Xiangfu de l’école primaire Daguan de Hangzhou / Goa

© Guowei Liu

Description textuelle fournie par les architectes. Débutant ses opérations en septembre 2023, l’école primaire de Daguan (branche de Xiangfu) est un élément important de l’initiative de rénovation du quartier historique du pont de Xiangfu dans le district de Gongshu, ville de Hangzhou, province du Zhejiang. L’école a été construite dans le cadre d’un contrat général EPC (Ingénierie, Approvisionnement et Construction), avec la participation significative de GOA à chaque étape, de la conceptualisation à la mise en œuvre. “La conception de l’architecture éducative doit aller au-delà de la fonctionnalité de base, l’espace agissant comme un support dynamique pour des comportements riches, établissant un environnement qui encourage l’exploration spontanée.” ZHANG Xun, architecte principal, directeur principal de GOA.

Continuer en tissu, changer d’échelle – Le site présente des attributs uniques en raison de sa proximité avec le quartier historique, ce qui en fait un élément essentiel du plan de régénération urbaine. La réflexion sur le contexte historique du site constitue l’origine de la conception. À mesure que la ville se développe, les souvenirs de son passé s’enracinent dans le tissu urbain. Dans ce paysage, les vieilles rues et ruelles portent de profonds souvenirs. Conformément au plan gouvernemental initial, la ligne rouge de l’école interrompait la rue Xiangfu, qui servait autrefois de principal accès à la ville. Cependant, en hommage à l’importance historique locale, la conception prolonge cette rue et la transforme en axe central du campus. Cet axe relie les entrées nord et sud du campus, divisant ainsi l’école en deux groupes : est et ouest. Située en périphérie du quartier en réaménagement, l’école interagit avec de multiples échelles urbaines. De hautes structures résidentielles et des viaducs urbains dominent au sud et à l’est, tandis qu’un bloc commercial est conçu dans un style traditionnel au nord. S’appuyant sur ce contexte, les volumes scolaires soigneusement décalés établissent une texture harmonieuse qui relie les échelles spatiales adjacentes. Les murs blancs aux teintes chaudes s’harmonisent avec l’ambiance historique. La façade suit une discipline de composition fondamentale, employant des points, des lignes et des surfaces pour établir un contraste entre la solidité et le vide. L’image vibrante qui en résulte résonne avec un flux mélodique.

Fluidité dynamique dans les espaces du campus – L’axe central s’étend de la rue Xiangfu, servant de couloir commun. La zone académique est située à l’ouest, avec des salles de classe et des bureaux entourant une cour centrale. À l’est, la zone culturelle et sportive comprend des équipements tels qu’une bibliothèque, un auditorium, une cantine, un gymnase et un terrain d’athlétisme. Les architectes estiment que les espaces éducatifs doivent être non seulement fonctionnels mais aussi inspirants et transformateurs. Par conséquent, la conception de l’école primaire de Daguan transcende les contraintes des espaces d’apprentissage traditionnels, établissant une hiérarchie spatiale diversifiée et dynamique et un environnement qui embrasse la nature. Une telle approche encourage les opportunités d’apprentissage accidentel et spontané.

Diagramme

La zone académique à l’ouest est conçue pour entourer une cour intérieure, favorisant un sentiment d’intimité et de sécurité. Cette cour fermée est subdivisée en pixels plus petits, introduisant un terrain varié pour ralentir les mouvements des élèves. Une verdure luxuriante orne les terrasses vallonnées, permettant aux jeunes apprenants de s’engager dans le monde naturel et de ressentir le changement des saisons. De plus, cette disposition introvertie sert de tampon contre l’environnement urbain animé, favorisant ainsi un environnement académique optimal. Le hall d’entrée est intégré aux studios d’art, offrant un espace ouvert polyvalent pour des expositions et des événements familiaux.

La zone d’activités culturelles et sportives Est comprend une bibliothèque, un auditorium, une cafétéria, un gymnase et un terrain d’athlétisme. Ces unités sont interconnectées via un système de circulation tridimensionnel, tissant un réseau spatial cohérent et organique. L’intégration de volumes empilés et de couloirs de connexion brouille les frontières entre les niveaux, formant des zones d’activité à différentes hauteurs. Cette stratégie de conception encourage non seulement l’utilisation créative des espaces pour favoriser divers scénarios, mais fournit également des lieux adaptables pour les activités éducatives et de loisirs. Contrairement à la zone académique, la zone culturelle et sportive présente un système piétonnier tridimensionnel qui offre la possibilité d’explorer de nouveaux accès et de nouvelles interactions. Malgré les contraintes d’un terrain urbain limité, l’école offre aux enfants un souvenir précieux qui rappelle une charmante promenade dans un parc à travers ses allées sinueuses.

Rayonner les influences culturelles – L’objectif de conception de l’école primaire de Daguan va au-delà de la simple valeur éducative, visant à avoir un impact potentiel plus large sur le tissu culturel environnant. Les architectes envisagent que l’école interagisse avec la ville et remédie aux pénuries d’activités culturelles locales tout au long de ses opérations futures. La conception présente des opportunités pour réaliser la vision. La zone académique facilite les opérations autonomes, garantissant un environnement éducatif sécurisé et privé. Simultanément, la zone culturelle et sportive peut fonctionner comme une entité indépendante, avec la possibilité d’être ouverte au public pendant des périodes déterminées, comme le week-end, selon des règles de gestion appropriées.

Conformément à ce concept, le terrain d’athlétisme, la bibliothèque et la cantine de l’école seront reliés de manière transparente aux zones commerciales et riveraines via la rue Xiangfu, créant ainsi un système d’espace public dynamique et complet. L’éducation répond à un objectif plus large de préservation et de progrès de la culture. En plus d’être un véhicule de diffusion des connaissances, les écoles ont le potentiel de servir de promoteurs culturels pour la communauté. La conception de l’école primaire de Daguan accorde de la valeur au contexte historique. Il étend son influence pour valoriser l’espace urbain environnant, contribuant ainsi à un bâtiment public regorgeant de possibilités diverses dans le nord de Hangzhou.