MOON TOWNSHIP, Pennsylvanie: AJ Bramah a marqué les quatre premiers points du match, terminant avec 18 points et sept rebonds alors que Robert Morris Point Park a dominé 75-57 lors du premier match de la saison samedi soir.

Olisa Ngonadi a ajouté 13 points, huit rebonds et trois blocs pour Robert Morris. Dante Treacy a ajouté 12 points. Trayden Williams a récolté six points, six passes et cinq interceptions.

Williams, qui faisait ses débuts collégiaux, était en partie la raison pour laquelle Point Park a obtenu 22 chiffres d’affaires.

Les Pionniers de la NAIA étaient menés par les 12 points et sept rebonds de Xavier Prince. Jesse Calloway a ajouté 10 points.

___

Pour plus d’informations sur le basket-ball universitaire AP: https://apnews.com/Collegebasketball et http://twitter.com/AP_Top25

___

Cela a été généré par Automated Insights, http://www.automatedinsights.com/ap, en utilisant les données de STATS LLC, https://www.stats.com