Braless Maya Jama a l’air incroyable en robe blanche alors qu’elle arrive à la villa Love Island sur un yacht

MAYA Jama a l’air d’un million de dollars alors qu’elle navigue vers l’été Love Island.

Dans de nouvelles images avant le lancement de ce soir, Maya étourdit dans une robe à rayures transparente qui met en valeur sa silhouette.

TVI

Maya Jama arrive à la villa Love Island avec style[/caption] TVI

La belle navigue dans la saison estivale sur un yacht de luxe[/caption] TVI

Maya Jama porte Cult Gaia dans l’émission de lancement de ce soir[/caption]

La présentatrice regarde la mer alors qu’elle marche le long du pont du navire de luxe.

Glam et prête pour la nouvelle série, Maya complète son look avec des cheveux corbeau, des boucles d’oreilles dorées et un rouge à lèvres rouge vif.

Hier, nous avons révélé que Maya entrerait dans la villa Love Island elle-même dans une robe blanche découpée et éclatante de Cult Gaia.

La présentatrice a cassé Internet en janvier lorsqu’elle s’est pavanée en portant une robe de soirée noire et découpée et elle ne s’est pas retenue pour la série estivale à Majorque.

Maintenant, elle a choisi une robe blanche au crochet qui se vend 2 500 £.

Avec un dos nu, la robe est dos nu et a une taille découpée pour montrer le corps perfectionné de Maya.

La broderie en maille signifie qu’elle montrera ses jambes lorsqu’elle fera la fameuse promenade au ralenti dans la villa.

En ligne, la marque décrit la robe Accalia comme offrant « juste ce qu’il faut d’ouverture et de couverture ».

Cult Gaia ajoute: «Cette robe artistique jusqu’à la cheville est faite de motifs géométriques et floraux crochetés à la main. Les découpes Signature Cult Gaia à la taille ne font que renforcer l’effet ultra-flatteur de cette robe et créent une silhouette de sablier.

« L’encolure dos nu se noue derrière le cou et est soutenue par deux sangles au milieu du dos pour vous maintenir. »

Il y a eu des spéculations fébriles sur ce que Maya pourrait choisir de porter pour le lancement estival.

Au cours de la série d’hiver, Internet s’est déchaîné pour la robe Monot à 1 575 £, de nombreuses marques créant rapidement une version moins chère.

Maya, 28 ans, a déclaré: «Nous avons eu des réunions, à cause de la pression de vivre jusqu’à la dernière série.

« La première tenue a des sections découpées, c’est tout ce que je vais vous dire.

« J’ai l’impression que c’était un peu le thème de l’année dernière de toute façon, donc c’est toujours coupé mais je ne sais pas si je ferai à nouveau le look mouillé.

« On le fait par épisode, donc les premiers looks sont prévus.

« Ce qui me faisait rire, ce sont toutes les dupes qui sont sorties, elles sont si rapides, copiant les tenues. »

Sa garde-robe fait désormais tellement partie intégrante de la marque Love Island que l’équipe de Maya effectue des tests en conditions réelles pour s’assurer que toutes les robes fonctionneront devant la caméra.

Les vents violents en Afrique du Sud ont causé des problèmes lors du lancement de la série d’hiver en janvier, tirant sur la fente jusqu’aux cuisses de la robe noire de Maya.

Elle rit : « J’y ai pensé mais il n’y a pas autant de vent ici ! Si je peux survivre à cette robe flippy-uppy, je pense que ça ira. Nous nous entraînons aussi à marcher dans les tenues, pour vérifier cela.

STUDIOS ITV

Maya lors de la soirée de lancement de la série hivernale de Love Island[/caption]