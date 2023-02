Brainard et Bernstein ont été sollicités pour les postes économiques les plus importants à la Maison Blanche alors que Biden secoue l’équipe

La Maison Blanche a fait appel au vice-président de la Réserve fédérale, Lael Brainard, pour diriger le Conseil économique national et Jared Bernstein à la tête du Conseil des conseillers économiques, deux rôles essentiels pour façonner la politique économique américaine alors que le pays est aux prises avec une inflation constamment élevée.

L’annonce est la dernière d’une série de remaniements du personnel dans l’administration après les mi-mandats et à mi-parcours du mandat de Biden alors qu’il commence à envisager une éventuelle candidature à la réélection. Ces dernières semaines, Jeff Zients a remplacé Ron Klain au poste de chef de cabinet de la Maison Blanche. Le directeur actuel du NEC, Brian Deese, a annoncé qu’il démissionnait et vendredi. Kate Bedingfield, directrice des communications de la Maison Blanche, a déclaré qu’elle prévoyait de partir à la fin du mois.

“Cecilia Rouse et Brian Deese sont des conseillers de confiance sur lesquels je me suis appuyé pour m’aider à élaborer mon programme économique, et notre pays leur doit une dette de gratitude pour leurs services”, a déclaré Biden dans un communiqué. “Alors qu’ils quittent la Maison Blanche, je suis heureux d’annoncer de nouveaux dirigeants qui continueront de concrétiser ma vision économique et m’aideront à terminer le travail.”

CNBC a rapporté plus tôt ce mois-ci que Brainard et Bernstein étaient considérés pour les postes, et en janvier que Brainard était l’un des meilleurs candidats pour le poste.

La paire aura une influence considérable sur la politique économique à un moment délicat pour les États-Unis. Le chômage est à un creux de près de 54 ans tandis que les données du PIB montrent une croissance robuste, mais les données sont associées à une inflation à un niveau élevé de quatre décennies et à des hausses de taux d’intérêt agressives pour contenir les prix à la consommation. La Réserve fédérale a huit fois les taux au cours de la dernière année, faisant passer le taux de référence de zéro il y a un an à une fourchette cible de 4,5 % à 4,75 %, la plus élevée depuis octobre 2007.

Dans un communiqué annonçant la décision, Biden a qualifié Brainard de “l’un des principaux macroéconomistes du pays”.

“Elle est une vétéran de confiance dans nos institutions économiques et comprend comment l’économie affecte les gens ordinaires.”

Biden considérait Brainard comme secrétaire au Trésor ou comme remplaçant du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell. Elle est actuellement vice-présidente de Powell. Sa nomination aiderait à resserrer les liens entre l’aile ouest et le département du Trésor, qui ont parfois été en désaccord sur la politique, disent des personnes proches du dossier. Brainard a servi avec la secrétaire au Trésor Janet Yellen à la Fed pendant trois ans. Elle a également été sous-secrétaire au Trésor de 2009 à 2013 et a occupé des postes d’adjointe au NEC.

Yellen a déclaré qu’elle avait l’intention de rester au Trésor jusqu’à la fin du mandat de Biden.

Brainard est connu comme un critique sévère de Wall Street, s’opposant aux propositions de levée des réglementations créées à la suite de la Grande Récession. Elle a également discuté de l’effet du changement climatique sur le secteur financier. En tant que directeur du NEC, Brainard sera chargé d’élaborer le programme économique du président et de coordonner les réponses économiques entre les différentes agences.

Le poste de directeur du NEC est considéré comme un tremplin vers d’autres rôles importants au sein du Cabinet. Robert Rubin, qui a dirigé le NEC de 1993 à 1995, a ensuite été nommé secrétaire au Trésor par le président de l’époque, Bill Clinton. Larry Summers, qui a succédé à Rubin au Trésor, a pris le chemin inverse : il est revenu au gouvernement pour diriger le Conseil économique national en 2009 pour l’ancien président Barack Obama.

Bernstein, ancien travailleur social et allié de longue date de Biden qui a été son économiste en chef et conseiller économique sous l’administration Obama, est actuellement membre du conseil d’administration qu’il dirigera.

“Jared est un penseur brillant et l’un de mes conseillers économiques les plus proches et les plus anciens”, a déclaré Biden. “C’est un expert de l’autonomisation des travailleurs et d’une politique économique centrée sur les travailleurs, qui est depuis longtemps au cœur de ma vision économique.”

La position de Bernstein nécessite la confirmation du Sénat, ce qui ne devrait pas être difficile avec la majorité de 51 sièges des démocrates.