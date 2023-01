Brainard de la Fed parmi les principaux candidats au poste économique de la Maison Blanche

Le vice-président de la Réserve fédérale, Lael Brainard, est l’un des meilleurs candidats pour occuper le poste économique le plus important à la Maison Blanche.

Le responsable de la banque centrale est considéré comme l’un des candidats les plus sérieux, parmi une foule d’autres, pour succéder à Brian Deece en tant que directeur du Conseil économique national, selon des sources proches du dossier. Le Washington Post signalé pour la première fois l’histoire, citant trois sources connaissant le processus.

Brainard, 61 ans, était considéré comme un des meilleurs candidats au poste de secrétaire au Trésor lorsque le président Joe Biden a pris ses fonctions pour la première fois en 2021, mais l’ancienne présidente de la Fed, Janet Yellen, a finalement été sélectionnée pour le poste. Biden a nommé Brainard vice-président de la Fed en 2022 ; elle était également considérée comme un successeur possible du président de la Fed, Jerome Powell, que Biden a reconduit l’année dernière.

Deece n’a pas fixé de date pour son départ, mais devrait partir bientôt.

Brainard est l’un des multiples candidats envisagés et les entretiens pour le poste se poursuivent, selon un porte-parole de la Maison Blanche familier avec le sujet.

Pour sa part, Brainard pourrait recueillir le soutien des progressistes qui sont en faveur d’une réglementation bancaire forte et d’une politique monétaire plus souple. Elle a également aidé à diriger les efforts de la Fed pour demander aux banques de soumettre des plans pour gérer les événements liés au climat, a fait pression pour une monnaie numérique de la banque centrale et a fait partie d’un changement de politique qui a modifié l’approche de la banque centrale en matière d’emploi pour la rendre à la fois complète et inclusive.

Parallèlement à tous ces efforts, Brainard a dirigé les mises à jour de la Community Reinvestment Act, une législation privilégiée par les démocrates qui encourage les prêts bancaires aux Américains à faible revenu.

Un porte-parole de la Fed a refusé de commenter. Les fonctionnaires y sont actuellement dans leur période d’interdiction avant le 31 janvier-février. 1 réunion politique.

La Maison Blanche n’a pas non plus fait de commentaire.

Outre Brainard, les autres principaux candidats identifiés par le Post incluent l’actuel secrétaire adjoint au Trésor Wally Adeyemo; Gene Sperling, conseiller des anciens présidents Barack Obama et Bill Clinton ; l’ancienne secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Sylvia Mathews Burwell ; le directeur adjoint du NEC, Bharat Ramamurti ; et la secrétaire au Commerce Gina Raimondo, qui ne serait apparemment pas intéressée par le poste.

S’il est choisi, Brainard prendrait le relais avec l’économie américaine apparemment au bord de la récession, et alors que la Fed se demande quand arrêter les hausses agressives des taux d’intérêt visant à lutter contre l’inflation galopante.

Ce rôle lui donnerait une forte influence sur un certain nombre de priorités administratives, notamment le logement, les questions antitrust et l’énergie.

L’ascension de Brainard créerait alors une vacance à la Fed, qui devrait mettre un terme à sa vague de hausses de taux au début de cette année. Le Federal Open Market Committee chargé de fixer les taux se réunit la semaine prochaine et devrait presque universellement adopter une augmentation d’un quart de point, correspondant au plus petit mouvement depuis le début du resserrement actuel de la politique en mars 2022.

Dans son discours le plus récent, Brainard a déclaré que l’inflation restait trop élevée et que la Fed maintiendrait probablement les taux élevés jusqu’à ce qu’il y ait plus de progrès dans la baisse des prix.

“Même avec la récente modération, l’inflation reste élevée et la politique devra être suffisamment restrictive pendant un certain temps pour s’assurer que l’inflation revienne à 2% de manière durable”, a-t-elle déclaré.