Brainard de la Fed dit que la crypto a besoin d’être réglementée maintenant avant qu’elle ne devienne si importante qu’elle ne menace le système financier

Le vice-président de la Réserve fédérale, Lael Brainard, est devenu le dernier responsable à s’exprimer sur la cryptographie, déclarant vendredi qu’une réglementation est nécessaire ou que l’industrie pourrait devenir un danger plus large.

“L’innovation a le potentiel de rendre les services financiers plus rapides, moins chers et plus inclusifs et de le faire de manière native à l’écosystème numérique”, a-t-elle déclaré dans un discours lors d’une conférence de la Banque d’Angleterre à Londres. “Il est important que les bases d’une réglementation saine du système financier cryptographique soient établies maintenant avant que l’écosystème cryptographique ne devienne si vaste ou interconnecté qu’il puisse poser des risques pour la stabilité du système financier dans son ensemble.”

L’absence de lignes directrices en matière de réglementation a été un problème déroutant et gênant pour l’industrie de la cryptographie, dont les participants souhaitent développer et développer des entreprises, mais ne sont pas clairs sur les paramètres réglementaires dans lesquels ils peuvent construire.

Malgré le crash de cette année – le prix du bitcoin est actuellement d’environ 70% inférieur à son record historique de novembre de 68 982,20 $ – les régulateurs américains continuent de se pencher sur le potentiel, la croissance et la portée de l’industrie, ainsi que sur les conséquences potentielles de l’absence d’un cadre clair pour ça.

Les commentaires de Brainard interviennent un mois après que les sens. Cynthia Lummis (R-Wyo.) et Kirsten Gillibrand (DN.Y.) ont présenté une législation visant à créer un cadre réglementaire pour la cryptographie qui permettrait à la Commodity Futures Trading Commission de réglementer la majeure partie de l’industrie.

Plus tôt dans l’année, le président Joe Biden a annoncé un décret exécutif sur les crypto-monnaies qui tentait de remédier à l’absence de cadre pour le développement de la crypto aux États-Unis.

Brainard a souligné vendredi la nature volatile des prix des crypto-monnaies.

Elle a également souligné les événements récents qui ont encore fait pression sur les prix de la cryptographie et aggravé le sentiment, en particulier l’effondrement de Terra, ainsi que les tentatives de création de pièces stables décentralisées avant elle, et la crise de liquidité actuelle centrée sur Three Arrows Capital.

“Les nouvelles technologies et l’ingénierie financière ne peuvent à elles seules convertir des actifs risqués en actifs sûrs”, a-t-elle déclaré.

“Malgré des pertes importantes pour les investisseurs, le système financier crypto ne semble pas encore si vaste ou si interconnecté avec le système financier traditionnel qu’il pose un risque systémique”, a-t-elle ajouté. “C’est le bon moment pour établir quelles activités de cryptographie sont autorisées pour les entités réglementées et sous quelles contraintes afin que les retombées sur le système financier de base restent bien contenues.”